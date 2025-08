Encuesta Descifra: una de cada tres personas afiliadas a isapres estaría considerando migrar a Fonasa

En junio pasado Fonasa superó por primera vez los 17 millones de afiliados. Prácticamente la mitad de los nuevos entrantes de los últimos tres años y medio viene desde las isapres, ya que según las cifras que maneja el asegurador público, entre enero de 2022 y junio de 2025 han recibido un total de 892.414 personas que estaban en la industria privada. De hecho, si en enero de 2020 las isapres tenían 3,3 millones de beneficiarios, en abril pasado eran 2,5 millones.

Bajo este escenario, las isapres están en una cruzada por recuperar su cartera de afiliados, intentando conquistar a quienes ingresan al mercado laboral, pero también apuntando a reencantar a quienes se han ido a Fonasa en los últimos años producto de distintos temas, ya sea la incertidumbre que generó la crisis de las isapres, el incremento en los planes de salud, o el alicaído mercado laboral, entre otros.

Andres Perez

Con este telón de fondo, Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool- realizó una encuesta de opinión pública para evaluar la percepción que tiene la ciudadanía sobre los seguros de salud, con foco en isapres y Fonasa, así como su intención de cambio. También se midió la disposición que tendrían las personas para ser parte de la nueva modalidad que está preparando el asegurador público, la llamada Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). La encuesta se llevó a cabo entre el 26 y 30 de julio.

Los resultados

A nivel de resultados el estudio revela que, adicionalmente a los afiliados que ya han emigrado de las aseguradoras privadas de salud al asegurador público, en la actualidad 1 de cada 3 personas que se encuentran en isapres se muestra abierta a cambiarse a Fonasa.

Así, al consultar sobre si en los últimos doce meses han considerado esta posibilidad, un 9% responde que sí, que “definitivamente” migrará al asegurador público; mientras que un 25% contesta que sí lo ha evaluado y que “probablemente” se cambiará, alcanzando un 34% entre ambos. En cambio, un 25% asegura haberlo considerado, pero que no se cambiará, y un 41% señala que no lo ha evaluado.

A su vez, al preguntar a quienes han evaluado la opción de cambiarse a Fonasa sobre las razones de aquello, la mitad responde “porque mi plan de salud es muy caro, pese a que puedo pagarlo”. En tanto que un 16% afirma que lo ha hecho “porque no sé si pueda seguir pagando mi plan” y otro 16% dice que es “por el mal servicio en la isapre”.

En cuanto al costo, el 75% de personas que está en isapres indica que paga por su plan de salud el 7% de cotización legal de salud, más un monto adicional; un 21% paga solo su 7%, y un 4% no sabe.

Asimismo, un 62% asegura tener un seguro de salud complementario a su plan de isapre, que en su mayoría fue contratado a través de la empresa donde labora (43% colectivo y 19% individual). Por su parte, un 34% no tiene un seguro complementario de salud, y un 4% no sabe si lo tiene.

Entre aquellos que sí tienen uno, el 29% detalla que paga $10 mil o menos por persona por dicho seguro, un 13% paga $20 mil, un 6% desembolsa $30 mil, un 14% paga $40 mil por persona, y un 7% paga $50 mil o más. En tanto, un 24% señala que en realidad lo paga la empresa. Y un 7% no sabe.

Los que se fueron antes

La encuesta también indaga en los actuales usuarios de Fonasa, respecto de si han estado alguna vez en isapres. Al respecto, un 45% responde que sí, un 52% nunca ha estado en la industria privada, y un 3% no lo recuerda.

Un 66% de quienes sí han estado en isapres alguna vez, pero que ahora están en Fonasa, puntualiza que llegaron al asegurador público hace cinco años o más.

Al consultar por las razones de esa migración y permitiendo escoger un máximo de tres alternativas, la mitad contesta que lo hizo porque “no tuve otra opción, porque ya no podía seguir pagando mi plan”. Un 34% dice que fue “porque mi plan de salud era muy caro, pese a que podía pagarlo”, y un 22% “por el mal servicio que entregan las isapres”. Un 10% señala que lo hizo porque le gusta más el sistema público, y un 6% porque actualmente no tiene problemas de salud. En tanto, un 14% apunta a “otro” motivo.

A su vez, un 24% de quienes se cambiaron de isapres a Fonasa contrató un seguro de salud complementario cuando llegó al asegurador púbico (13% individual y 11% colectivo). Un 74% no contrató y un 2% no sabe.

Sobre el valor de dicho seguro de salud complementario, se observa que el precio que pagan es menor en comparación a lo que desembolsan las personas que están en isapres, ya que un 41% paga $10 mil o menos por persona, un 29% desembolsa $20 mil, un 7% paga $30 mil, y un 9% paga $40 mil. Solo 3% paga $50 mil o más, mientras que un 11% asegura que lo paga la empresa.

Por otra parte, un 59% de los afiliados de Fonasa que ha estado anteriormente en isapres afirma que no volvería a las aseguradoras privadas. Hay un 14% que sí le gustaría regresar a la industria de isapres, y cree que tal vez lo haga. A otro 19% le gustaría volver, pero dice que no puede por el valor de los planes. En tanto que un 8% quiere regresar, pero no puede porque tiene preexistencias.

Al consultar a la totalidad de la muestra, es decir, 801 casos que considera a usuarios tanto de isapres como de Fonasa, respecto de qué es lo que más valoran de la oferta de las isapres, un 29% responde que es “poder atenderme rápida y oportunamente en una clínica privada”, mientras que un 20% valora “poder atenderme en una clínica privada a un precio accesible”. Eso sí, un 26% no valora “nada” de la oferta de isapres.

Sobre qué es lo que no les gusta de la oferta de las isapres, al consultar a la totalidad de la muestra, en primer lugar se ubica “que me suban el precio del plan de salud” (34%), y en segundo lugar la “relación entre lo que paga y lo que le cubre” (21%), mientras que en la tercera posición se ubica la “complejidad para entender los planes de salud” (12%). Finalmente, un 16% dice que “no sabe”.

Nueva modalidad de Fonasa: 60% pagaría $20 mil o menos por persona

El sondeo también consultó a las personas si saben en qué consiste la nueva modalidad que espera estrenar Fonasa, la MCC. La mayoría (59%) nunca ha escuchado hablar de ella. En tanto, si bien un 30% ha escuchado, afirma no conocer los detalles. Así, tan solo un 11% dice conocer esta nueva modalidad y saber en qué consiste.

En la misma línea, un alto porcentaje (76%) no sabe que la primera licitación de la MCC fue declarada desierta. Y pese a que este proceso de la licitación lo está llevando adelante Fonasa, un 30% cree que en realidad le corresponde al Ministerio de Salud que la segunda licitación resulte exitosa, mientras que un 20% estima que es responsabilidad de los prestadores de salud, un 19% que le corresponde a Fonasa, otro 19% no sabe o no responde, y un 12% atribuye a las aseguradoras esa responsabilidad.

Al explicar a las personas que “la MCC es una nueva modalidad que está preparando Fonasa para que los cotizantes de Fonasa puedan acceder a una red de clínicas privadas a nivel nacional, con una cobertura del 70% en hospitalario y 75% en ambulatorio”, un 58% dice que “tal vez” le interesaría contratarla, pero que “depende de sus características”; mientras que a un 21% sí le interesaría contratarla, a un 10% no le interesa y un 11% no sabe.

Entre la población que posiblemente la contrataría, un 48% lo haría “porque puedo atenderme más rápido”, un 45% “porque puedo acceder a un mejor servicio”, y un 44% “porque tengo más opciones donde elegir”. Esta consulta permitía escoger un máximo de tres motivos. El 31% lo haría “porque incluye al prestador o clínica que prefiero”, un 23% “porque es conveniente”, y un 4% por “otro” motivo.

Al consultar a la totalidad de la muestra, es decir, 801 casos, respecto de cuánto se estaría dispuesto a pagar como máximo por persona para contratar la MCC, adicional al 7% de cotización de salud, el 60% indica que pagaría $20 mil o menos por persona. Esto, considerando que un 38% asegura que pagaría $10 mil o menos, mientras que un 22% pagaría $20 mil. Por su parte, un 25% responde que “no sabe”.

Al respecto, si bien todavía no hay claridad sobre cuánto costará contratar la MCC, en la licitación que resultó fallida Fonasa había fijado el precio de referencia entre $18.748 y $45.583 de prima por persona. Pero especialistas han estimado que, en el mejor de los casos, estaría en la parte alta de ese rango. En ese sentido, se aprecia una brecha relevante con la disposición que exhiben los encuestados a pagar.

Descifra también formuló una pregunta abierta, referida a qué clínicas deberían formar parte de la red de prestadores de la MCC para que las personas estén dispuestas a contratarla. “Los prestadores que obtienen más menciones espontáneas son RedSalud, en primer lugar, seguido de Clínica Alemana, dos marcas fuertes que apuntan a segmentos diferentes. Con todo, un 16% se inclina por señalar que deberían estar todos los prestadores y clínicas privadas. La suma muestra una alta expectativa de contar con una oferta amplia y variada de prestadores privados en el plan”, comenta Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra.

Esto es relevante, considerando que las aseguradoras han advertido que sería complejo participar de la licitación de Fonasa si no existen clínicas de relevancia interesadas en ser parte de la MCC, porque eso daría luces de qué tipo de afiliados y cuántos se podrían sumar a esta nueva modalidad, siendo clave para definir el éxito o fracaso de la licitación.