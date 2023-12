Radiografía a las vacaciones de verano: ¿Cuántas semanas se toman realmente los chilenos?

Disminuir los niveles de estrés, alcanzar la tranquilidad mental y sentirse motivado, creativo y con más energía, son algunos de los beneficios que deja en las personas tomar vacaciones regularmente. Para entender cuán importante es esta época del año para los chilenos, que generalmente está asociada al verano, y cuáles son sus preocupaciones y expectativas al respecto, Mutual de Seguridad desarrolló por cuarto año la Radiografía de las Vacaciones de Trabajadores Chilenos.

Este estudio fue realizado durante noviembre a hombres y mujeres entre 18 y 54 años, habitantes de la zona norte, sur y centro del país. Uno de los principales hallazgos es que el 61% de las personas declara que no logra una desconexión total del trabajo en sus vacaciones. De este porcentaje, el 23% responde que sigue altamente conectado con su trabajo en este período de descanso.

No hay que olvidar que las vacaciones son un tiempo de recreación y una gran oportunidad para refrescar la mente con nuevos temas, personas y actividades, por lo que la duración de estas se vuelve muy relevante.

Foto: Agencia Uno.

Entre las preferencias de los trabajadores, el periodo más popular este año es el de dos semanas, con un 42%, versus un 35,3% durante 2022. El siguiente más solicitado es el de una semana, con 21% (en 2022 fue de 25%), y en tercer lugar están las tres semanas, con 20% (en 2022 fue similar, con 20%).

En esa misma línea, esta radiografía arroja que un 78,8% de los trabajadores asegura que los días de descanso tuvieron un efecto positivo en su salud y bienestar. Con respecto al año anterior, esa cifra subió un 2%.

“Este estudio nos muestra que hoy los trabajadores nos encontramos más cansados que en años anteriores, esto lo podemos ver en distintos aspectos donde por ejemplo tenemos personas altamente conectadas a través de sus celulares al trabajo, lo que dificulta la desconexión en el hogar, o por ejemplo personas que teletrabajan, presentan mayores dificultades de desconexión, ya que los límites entre el trabajo y el hogar están difusos”, señala Cinthia Ríos, jefa de Psicología de seguridad y salud en el trabajo de Mutual de Seguridad.

Además, agrega que “debemos promover la gestión de un descanso adecuado de las personas, con el objetivo, por una parte, de disminuir los riesgos psicosociales, mejorar el clima de los equipos de trabajo y, por otra, de promover la conciliación trabajo y familia, entendiendo de que las vacaciones, como lo muestra este estudio, son una ayuda efectiva para el descanso, la renovación y la posibilidad de tener tiempo en familia. Por ello, la recomendación es tomar vacaciones al menos una vez al año, con un tiempo adecuado para lograr la desconexión necesaria que las personas necesitan para enfocarse en los seres queridos, en nosotros mismos y nuestro bienestar”.

Foto: Agencia Uno.

Radiografía a las vacaciones de verano: ¿Cuántas semanas se toman realmente los chilenos?

No tomar vacaciones puede ser muy perjudicial y desgastante para la salud física y mental. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cifrado en 12 mil millones de días de trabajo los que se pierden por la ansiedad o la depresión que genera la actividad laboral. En ese sentido, las cifras de este año son mejores al compararlas con las de 2022, dado que existe una disminución en el porcentaje de encuestados que no toma vacaciones hace más de un año (49% a 32%), y ya no se registran personas que no toman hace más de cuatro años.

En cuanto al verano que se avecina, un 55% contempla tomar vacaciones, y quienes no lo harán, fundamentalmente, es por consideraciones económicas (46%). Esta última cifra ha aumentado más de un 10% respecto a 2022 (35%). Un 38%, en tanto, dice que prefiere guardar el dinero para otras necesidades que puedan surgir, y un 34% asegura que no ha planificado nada y duda en poder hacerlo. Más atrás, con 25%, están los que argumentan que no tienen vacaciones pagadas, si se las toman dejan de tener ingresos.

Aunque las vacaciones suelen ser sinónimo de viaje y nuevas aventuras, existen muchas formas de descansar, relajarse y desconectarse. Asimismo, hay varios usos que se le pueden dar a los días libres, y así lo evidencian los encuestados. En cuanto a la distribución del tiempo en vacaciones, un 31%, menciona descansar y relajarse como la principal actividad. En segundo lugar, con 22,7%, está conocer nuevos lugares y recorrer, mientras que en la tercera posición aparece pasar tiempo con los hijos, con 20%. Le siguen pasar tiempo con amigos (7,5%) realizar tareas domésticas (6,8%) y hacer deportes (4%).

Finalmente, la cuarta edición de la Radiografía de las Vacaciones de Trabajadores Chilenos reveló en cuanto al cambio de hábitos que se produce estar fuera de la rutina del trabajo, está el comer afuera con más frecuencia (56%), seguido de mayor ingesta de refrescos, bebidas con cafeína y jugos embotellados (32%) y alcohol (19%).