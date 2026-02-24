SUSCRÍBETE
    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    La programación del campeonato que se juega en Santiago tiene entre sus esperados cruces el partido entre chilenos.

     
    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open. Foto referencial de archivo ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Este martes continúa la acción del Chile Open 2026 y uno de los duelos más atractivos de la programación es el duelo entre Alejandro Tabilo (42°) y Tomás Barrios (112°).

    Ambas raquetas nacionales fueron emparejadas en el duelo por el paso a la segunda fase del circuito, que se desarrolla en el complejo deportivo de San Carlos de Apoquindo.

    El partido entre Tabilo y Barrios está programado para este 24 de febrero, no antes de las 20:00 horas, en el Court Central Jaime Fillol.

    Dicho cruce se desarrollará luego de la participación de Cristian Garin (93°), quien también sale a la cancha para medirse contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°).

    Dónde ver el Chile Open 2026

    Los partidos del Chile Open 2026 se transmiten en el canal TNT Sports Premium y mediante streaming en el sitio oficial chileopen.cl.

