A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open
La programación del campeonato que se juega en Santiago tiene entre sus esperados cruces el partido entre chilenos.
Este martes continúa la acción del Chile Open 2026 y uno de los duelos más atractivos de la programación es el duelo entre Alejandro Tabilo (42°) y Tomás Barrios (112°).
Ambas raquetas nacionales fueron emparejadas en el duelo por el paso a la segunda fase del circuito, que se desarrolla en el complejo deportivo de San Carlos de Apoquindo.
El partido entre Tabilo y Barrios está programado para este 24 de febrero, no antes de las 20:00 horas, en el Court Central Jaime Fillol.
Dicho cruce se desarrollará luego de la participación de Cristian Garin (93°), quien también sale a la cancha para medirse contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°).
Dónde ver el Chile Open 2026
Los partidos del Chile Open 2026 se transmiten en el canal TNT Sports Premium y mediante streaming en el sitio oficial chileopen.cl.
