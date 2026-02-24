A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open. Foto referencial de archivo

Este martes continúa la acción del Chile Open 2026 y uno de los duelos más atractivos de la programación es el duelo entre Alejandro Tabilo (42°) y Tomás Barrios (112°).

Ambas raquetas nacionales fueron emparejadas en el duelo por el paso a la segunda fase del circuito, que se desarrolla en el complejo deportivo de San Carlos de Apoquindo.

El partido entre Tabilo y Barrios está programado para este 24 de febrero, no antes de las 20:00 horas , en el Court Central Jaime Fillol.

Dicho cruce se desarrollará luego de la participación de Cristian Garin (93°), quien también sale a la cancha para medirse contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°).

Dónde ver el Chile Open 2026