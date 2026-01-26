Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026. Foto referencial de archivo

Ya se conocen los detalles de la distribución del Aporte Familiar Permanente, conocido también como ex Bono Marzo, que prontamente tendrá su proceso de entrega correspondiente a 2026.

Cabe recordar que se trata de un beneficio monetario que se facilita de forma anual y está dirigido a las familias de menores ingresos del país.

Para recibir el Aporte Familiar Permanente se deberá cumplir con alguna de las siguientes condiciones, al 31 de diciembre de 2025.

Ser beneficiario del Subsidio Familiar.

Recibir pago de Asignación Familiar o Asignación Maternal por cargas familiares.

Pertenecer al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Además, se debe considerar que el ex Bono Marzo no requiere postulación, por lo que su entrega será automática si se cumplen con los requisitos.

Aporte Familiar Permanente 2026

Aporte Familiar Permanente 2026

Respecto a la próxima distribución del bono, el monto del Aporte Familiar Permanente 2026 será de $66.834 .

La cifra aumentará desde los $64.574 establecidos anteriormente, ante el reajuste que considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, según se confirmó en la Ventanilla Única Social, sitio especializado en la entrega de beneficios, el pago se realizará durante tres fechas de la siguiente manera: