Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026
El programa tendrá un alza durante este año tras su reajuste y se distribuirá en tres periodos, según cada grupo de beneficiarios.
Ya se conocen los detalles de la distribución del Aporte Familiar Permanente, conocido también como ex Bono Marzo, que prontamente tendrá su proceso de entrega correspondiente a 2026.
Cabe recordar que se trata de un beneficio monetario que se facilita de forma anual y está dirigido a las familias de menores ingresos del país.
Para recibir el Aporte Familiar Permanente se deberá cumplir con alguna de las siguientes condiciones, al 31 de diciembre de 2025.
- Ser beneficiario del Subsidio Familiar.
- Recibir pago de Asignación Familiar o Asignación Maternal por cargas familiares.
- Pertenecer al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
Además, se debe considerar que el ex Bono Marzo no requiere postulación, por lo que su entrega será automática si se cumplen con los requisitos.
Aporte Familiar Permanente 2026
Respecto a la próxima distribución del bono, el monto del Aporte Familiar Permanente 2026 será de $66.834.
La cifra aumentará desde los $64.574 establecidos anteriormente, ante el reajuste que considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, según se confirmó en la Ventanilla Única Social, sitio especializado en la entrega de beneficios, el pago se realizará durante tres fechas de la siguiente manera:
- Desde el 15 de febrero para personas que en esa fecha reciben beneficios por Subsidio Familiar o Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Recibirán su aporte junto al pago habitual.
- Desde el 1 de marzo para personas que cobraron beneficios del Subsidio Familiar o Subsistema de Seguridades y Oportunidades entre el 1 y el 14 de febrero, además de pensionados del IPS con cargas familiares. Recibirán su aporte junto al pago habitual.
- Desde el 15 de marzo para trabajadores y pensionados de entidades distintas al Instituto de Previsión Social que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Se podrá consultar la fecha de pago en aportefamiliar.cl y se depositará en CuentaRUT si la persona dispone de la misma.
