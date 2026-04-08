Confirman nueva fecha de BTS en Chile: este miércoles comienza la venta de entradas. Foto referencial

A horas del inicio de la venta anticipada para los próximos conciertos de BTS en Chile, y ante el éxito de la compra de boletos, se anunció una tercera fecha del World Tour Arirang en nuestro país.

La jornada corresponde al miércoles 14 de octubre en el Estadio Nacional, que se sumará a los números informados inicialmente, los días viernes 16 y sábado 17.

Desde la producción se anunció que el escenario contará con un diseño envolvente de 360 grados, que situará a los fanáticos en el centro de la experiencia, lo que aumentará la capacidad total del recinto.

Venta de entradas para BTS en Chile

Se confirmó que las entradas para la tercera fecha de BTS en Chile tendrán venta anticipada desde el miércoles 8 de abril , a las 13:00 horas , para personas con ARMY Membership.

Se trata de una instancia exclusiva para titulares con membresía global que se registraron con antelación, quienes deberán tener a mano su número de nueve dígitos para desbloquear el acceso a la fila.

Posteriormente se habilitará la venta general de entradas en Ticketmaster, a partir del viernes 10 de abril a las 13:00 horas, para los tres conciertos del 14, 16 y 17 de octubre.

Las ubicaciones y precios de los boletos son los siguientes, incluyendo valor final con cargo por servicio: