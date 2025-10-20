Encuentro Anual CIF 2025: la innovación en salud en el centro del debate económico de los equipos presidenciales

Gonzalo Sanhueza, representante del equipo económico candidata presidencial Evelyn Matthei; Andrea Uribe, presidenta directorio Cámara de la Innovación Farmacéutica; Nicolás Bohme, representante equipo económico candidata presidencial Jeannette Jara; Tomás Bunster, representante equipo económico candidato José Antonio Kast y Mariela Formas, vicepresindenta ejecutiva Cámara de la Innovación Farmacéutica.

El encuentro anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica convocó a representantes de los equipos económicos presidenciales en un espacio que reúne al ecosistema de salud e innovación, promoviendo el diálogo y la colaboración para impulsar la salud como base de desarrollo sostenible para Chile.

Encuentro Anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica Christian Caglevic, jefe Unidad de Estudios Clínicos Fundación Arturo López Pérez (FALP); Cristián Ayala, gerente general Fundación Arturo López Pérez; Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva Cámara de la Innovación Farmacéutica; Paulo Ramírez, gerente de Contenidos Estratégicos de Copesa y Augusto Marcos Camus, director comercial Grupo Copesa.

Encuentro Anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia; Carolina Goic, directora ejecutiva CECAN y Tania Morales, consultora independiente en salud.

Encuentro Anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica Pablo Pizarro, director ejecutivo Fundación Care y Fernando Araos, académico Universidad Finis Terrae.

Encuentro Anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica Fernando Araos, académico Universidad Finis Terrae; Karla Rubilar, académica en la Universidad Autónoma y exministra de Desarrollo Social; Emilio Santelices, director médico de Clínica Las Condes; Solana Terrazas, epidemióloga e investigadora en Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS-UDD); May Chomali, directora ejecutiva CENS y Pedro García, consultor y exministro de Salud.

Encuentro Anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica Bruno Nervi, jefe del Departamento de Hematología- Oncología UC; Javier Fuenzalida, presidente de Clínicas de Chile; Sofía Salas, académica Centro de Bioética, Facultad de Medicina UDD; Francisca Rodríguez, gerenta de Innovación y Salud Cámara de la Innovación Farmacéutica y María Elisabeth Guesalaga, presidenta Fundación Mujeres por un Lazo.

Encuentro Anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica Carlos Portales, gerente de Asuntos Públicos Cámara de la Innovación Farmacéutica; Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva Cámara de la Innovación Farmacéutica; Heriberto García, director Carrera Quimica y Farmacia UDD; Andrea Uribe, presidenta Cámara de la Innovación Farmacéutica y Emilio Santelices, director médico Clínica Las Condes.

Encuentro Anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica Mélanie Paccot, primera vicepresidenta del directorio Cámara de la Innovación Farmacéutica; Juan Pablo Candia, director subrogante InvestChile; María Elena Cobo, ejecutiva de Promoción de Inversiones InvestChile y Mónica Assef, directorio Cámara de la Innovación Farmacéutica.

Encuentro Anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica Andrea Uribe, presidenta Cámara de la Innovación Farmacéutica; Paula Bengolea, directora ejecutiva ForoInnovación y Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva Cámara de la Innovación Farmacéutica.

Encuentro Anual de la Cámara de la Innovación Farmacéutica Anamaría Arriagada, presidenta Colegio Médico de Chile.