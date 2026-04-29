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    ¿Alexis Sánchez a la U?: las primeras definiciones de Cecilia Pérez en la presidencia de Azul Azul

    “Tal como lo dijimos con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Edu Vargas, cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Tiene las puertas abiertas. Esta puede ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul. Lo vamos a estar esperando”, dijo. Hoy, el goleador histórico de la Roja vive un complicado momento en el Sevilla, donde lucha por evitar el descenso.

    Por 
    Lucas Mujica y Pablo Gándara
    Más sobre:Alexis Sánchez

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