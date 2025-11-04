Captan tenso momento tras debate presidencial: guardia golpeó a hombre que le dio un palmetazo a Kaiser
Durante la salida del candidato Johannes Kaiser del debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), un hombre le dio dos palmadas en la espalda, lo que provocó una rápida reacción de los guardias de seguridad del evento.
De acuerdo a Radio ADN, que compartió el registro del incidente, el sujeto fue contenido por Carabineros y lo llevaron a constatar lesiones.
De momento, ni Kaiser ni su comando se han referido a la situación
