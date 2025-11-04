OFERTA ELECCIONES $990
Captan tenso momento tras debate presidencial: guardia golpeó a hombre que le dio un palmetazo a Kaiser

Durante la salida del candidato Johannes Kaiser del debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), un hombre le dio dos palmadas en la espalda, lo que provocó una rápida reacción de los guardias de seguridad del evento.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

De acuerdo a Radio ADN, que compartió el registro del incidente, el sujeto fue contenido por Carabineros y lo llevaron a constatar lesiones.

De momento, ni Kaiser ni su comando se han referido a la situación

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Juventus vs. Sporting Lisboa por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

