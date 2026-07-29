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    Cruel caso de maltrato animal: perrito fue abandonado al interior de un televisor en Curicó

    El grave caso de maltrato animal ha conmocionado a la gente del sector y también a usuarios en redes sociales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Personal de Carabineros rescató a un perrito que fue encontrado amarrado, empapado y abandonado al interior de un televisor en el sector Santa Fe de Curicó.

    El can, tras ser liberado, quedó bajo el cuidado de una pareja que cuenta con experiencia en rescate animal.

    Más sobre:ActualidadNacionalCuricóSanta feMaltrato Animal

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