Cruel caso de maltrato animal: perrito fue abandonado al interior de un televisor en Curicó
El grave caso de maltrato animal ha conmocionado a la gente del sector y también a usuarios en redes sociales.
Personal de Carabineros rescató a un perrito que fue encontrado amarrado, empapado y abandonado al interior de un televisor en el sector Santa Fe de Curicó.
El can, tras ser liberado, quedó bajo el cuidado de una pareja que cuenta con experiencia en rescate animal.
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