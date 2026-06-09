Diálogos Ciudadanos | De la garra a la estrategia: Pablo Lemoine y el plan para cambiar el rugby chileno para siempre

Somos la Federación de Rugby de Chile, no somos la Federación de Santiago. Estamos en todo Chile, para que todos puedan llegar a ser un Cóndor”. Con esa premisa, Pablo Lemoine nos revela los secretos del crecimiento del rugby chileno, un deporte que late con fuerza en cada rincón del país.

“Siempre el propósito está por encima de todos los chicos: Cambiar el rugby chileno para siempre”. Una frase que resume no sólo un plan deportivo del uruguayo, sino una filosofía de trabajo en equipo, sacrificio y visión de futuro.