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    Diálogos Ciudadanos | De la garra a la estrategia: Pablo Lemoine y el plan para cambiar el rugby chileno para siempre

    En esta edición, conversamos con Pablo Lemoine, Head Coach de la Selección Nacional de Rugby, Los Cóndores, y referente del deporte uruguayo, junto a Maciel Campos, Director de la Escuela de Publicidad y RR.EE. de UDLA.

    Por 
    La Tercera TV

    Somos la Federación de Rugby de Chile, no somos la Federación de Santiago. Estamos en todo Chile, para que todos puedan llegar a ser un Cóndor”. Con esa premisa, Pablo Lemoine nos revela los secretos del crecimiento del rugby chileno, un deporte que late con fuerza en cada rincón del país.

    “Siempre el propósito está por encima de todos los chicos: Cambiar el rugby chileno para siempre”. Una frase que resume no sólo un plan deportivo del uruguayo, sino una filosofía de trabajo en equipo, sacrificio y visión de futuro.

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