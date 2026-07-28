Escribir a mano, un mayor aprendizaje

Dentro del proceso educativo no se ha destacado la importancia de la escritura manual, un proceso complejo que estimula el aprendizaje global y profundo. El uso de computadores, tabletas y teléfonos inteligentes ha desplazado progresivamente la escritura a mano, especialmente dentro de la educación secundaria y superior. En este contexto, resulta pertinente analizar por qué la escritura a mano es superior a los métodos digitales en numerosos aspectos.

La escritura manual estimula una zona más amplia del cerebro que incluye el procesamiento motor, sensorial y cognitivo, con mayor retención de memoria (Marano, 2025). Escribir a mano favorece un aprendizaje más profundo, fortalece la memoria, estimula el desarrollo cerebral y promueve una mayor concentración en comparación con la escritura realizada mediante dispositivos electrónicos.

La utilización de métodos digitales es más eficiente y posee mayor facilidad para editar textos, sin embargo, incorpora menos circuitos neuronales, con un aprendizaje más pasivo. Se ha demostrado que la escritura manual continúa desempeñando un papel fundamental en el aprendizaje, la memoria y el desarrollo de habilidades cognitivas. En estudiantes universitarios, el estudio EEG demostró un patrón de registro eléctrico con actividad neuronal más elaborada con escritura manual en comparación con la realizada en un teclado (Van der Weel, 2024).

Es conocida la influencia de la escritura manual sobre la memoria ya que escribir a mano involucra movimientos motores finos, coordinación visual y una interacción constante entre distintas áreas del cerebro, lo que al tener una mayor activación neuronal favorece la memoria. Estas capacidades no solo favorecen la escritura, sino también otros procesos relacionados con la lectura, la creatividad y la resolución de problemas.

Otro aspecto que merece atención es la capacidad de concentración del estudiante, ya que los dispositivos electrónicos pueden generar distracciones debido al acceso a internet, mensajes y redes sociales. La escritura en papel reduce estas distracciones y favorece el entorno de enseñanza, mejorando el aprendizaje.

Es importante destacar que la escritura a mano y la realizada a través de métodos digitales pueden complementarse, acorde a la edad del estudiante. La escritura a mano puede utilizarse en especial durante las etapas iniciales del aprendizaje, cuando el objetivo consiste en comprender, analizar e integrar la información. Así, se puede complementar los beneficios cognitivos del uso del lápiz y papel con las notorias ventajas tecnológicas de los medios digitales.

En suma, la evidencia científica demuestra que la escritura a mano continúa siendo una herramienta de enorme valor para el aprendizaje y el desarrollo intelectual del niño y adolescente. Su significativa mayor capacidad para favorecer la comprensión, estimular la memoria y diversas áreas del cerebro supone un método superior frente a la escritura por medios digitales, en especial cuando su propósito principal es estimular el aprendizaje.

Por Ignacio Sánchez D., profesor Titular, Pontificia Universidad Católica de Chile.