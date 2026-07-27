SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Las preguntas e incertidumbres que deja el Plan Integral de Vivienda y Urbanismo

    Sebastián BowenPor 
    Sebastián Bowen
    Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    Hace algunos días el ministro Iván Poduje presentó en el Congreso el Plan Integral de Vivienda y Urbanismo (PIVU), la estrategia habitacional del Presidente Kast. Tras meses de reconstrucciones y emergencias, recortes, anuncios en redes sociales, demandas cruzadas, paralizaciones de proyectos encaminados, y la aprobación de una mega reforma que involucra al tema de la vivienda, era el momento de gestionar expectativas y proponer una hoja de ruta clara para un sector en crisis.

    El PIVU plantea tres ejes: emergencia habitacional para enfrentar el déficit cuantitativo a través de apoyos a sectores vulnerables y medios; recuperación territorial para abordar el déficit cualitativo; y planificación urbana junto a gestión de desastres. En total, proyecta 400 mil soluciones habitacionales: una meta tan desafiante como relevante para reactivar el empleo, aunque no se distribuya del todo según las zonas de mayor urgencia.

    La presentación tuvo otros anuncios de programas como una “Operación Sitio 2.0”, emulando a Frei Montalva, un nuevo tramo de subsidio para sectores medios en viviendas de hasta 4 mil UF, y el plan “Eriazo Cero” para aprovechar terrenos fiscales en desuso.

    Es indudable la necesidad de un plan integral con metas audaces y que incorpore los ejes mencionados. Sin embargo, la debilidad del PIVU no radica en sus intenciones, sino en sus incertidumbres. La claridad de los objetivos planteados contrasta con lo difuso de una estrategia que priorice los pasos para alcanzarlos. En las 40 diapositivas presentadas no hay una lectura de la actual demanda por vivienda que dé cuenta de la magnitud y complejidad del desafío a abordar; la amplitud de programas a elaborar no cuenta con un correlato en materia de inversión pública-privada para los cuatro años, un elemento básico para impulsar la demanda y la oferta. Tampoco se expone un diseño institucional que asegure la gestión de los programas correctamente. Todos elementos básicos para un plan de política pública.

    Hasta ahora, el PIVU parece responder a la lógica de un anuncio gubernamental más que a la de un proyecto de Estado. Los primeros captan atención; los segundos generan impacto real. La buena política exige combinar ambos. De momento, el plan genera más dudas que certezas.

    ¿Cuál es la “gran reforma al suelo” que se propone más allá de la Operación Sitio? ¿Se incluye el proyecto para conectar servicios sanitarios con el radio urbano? ¿Existe una estrategia concreta para erradicar los campamentos? ¿Qué pasará con las modificaciones a la Ordenanzas General de Urbanismo y Construcción? ¿Se dará continuidad a los proyectos de integración social, omitidos por completo? ¿Qué pasará con el subsidio de arriendo para adultos mayores? Y, fundamentalmente, ¿cuánto cuesta este plan y de dónde saldrán los recursos?

    La política urbano-habitacional chilena ha superado retos complejos gracias a grandes acuerdos entre el sector público, privado y social, construyendo sobre lo avanzando en lugar de empezar de cero. En este sentido, el PIVU y sus objetivos bien pueden ser un peldaño más para fortalecer un necesario proyecto de Estado, uno que proponga cambios estructurales a una política pública desbordada por la demanda, otorgando certezas allí donde todos los actores son necesarios. Capacidad y recursos en Chile existen para llevar este desafío adelante. Lo que se necesita es un liderazgo dispuesto a convocar antes que a acumular anuncios que el tiempo terminará transformando en frustración.

    Por Sebastián Bowen, Director Ejecutivo Déficit Cero.

    Más sobre:ViviendaPodujeUrbanismoPIVUPlan Integral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tiene 2 millones de onzas de oro puro: El Zorro, el millonario proyecto en la costa de Atacama

    Blaze Bayley, ex cantante de Iron Maiden vuelve a Chile

    Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles

    Se desarrollan tornados en la región de Ñuble en medio de sistema frontal

    Balance de sistema frontal: a nivel nacional existen seis personas damnificadas, 73 albergadas y 121 aisladas

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Lo más leído

    1.
    Una reforma que trae incertidumbre

    Una reforma que trae incertidumbre

    2.
    La señal que no hay que apagar

    La señal que no hay que apagar

    3.
    Escuchar a dos Pritzker

    Escuchar a dos Pritzker

    4.
    Es importante cambiar el SAE

    Es importante cambiar el SAE

    5.
    La cultura del improperio

    La cultura del improperio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    Rating del domingo 26 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 26 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes
    Chile

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Se desarrollan tornados en la región de Ñuble en medio de sistema frontal

    Balance de sistema frontal: a nivel nacional existen seis personas damnificadas, 73 albergadas y 121 aisladas

    Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles
    Negocios

    Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Su elección molestó a Infantino: la drástica decisión del árbitro que expulsó a figura de Argentina en la final del Mundial
    El Deportivo

    Su elección molestó a Infantino: la drástica decisión del árbitro que expulsó a figura de Argentina en la final del Mundial

    Vuelve a festejar: Alejandro Tabilo comienza la gira de cemento con una trabajada victoria en el ATP 500 de Washington

    Con una reunión clave por zoom: cómo Aníbal Mosa logró convencer a Vozinha de fichar en Colo Colo

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA
    Tecnología

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Nido de Villanas: Apple estrena su nueva “teleserie” vertical grabada con el iPhone 17 Pro

    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

    Blaze Bayley, ex cantante de Iron Maiden vuelve a Chile
    Cultura y entretención

    Blaze Bayley, ex cantante de Iron Maiden vuelve a Chile

    Fabien Frankel, actor clave en House of the Dragon: “Soy de los Verdes hasta la médula”

    El confesionario de Rosalía: cómo se eligieron a las invitadas para sus shows en Chile

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”
    Mundo

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    Irán niega que haya pedido negociaciones directas con Estados Unidos para el cese de las hostilidades

    Keiko Fujimori designa a Luis Galarreta como nuevo presidente del Consejo de Ministros de Perú

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad