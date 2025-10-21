Desde la Redacción 21 de octubre: Vocera de Jara dice que candidata tiene “un dolor” por falta de apoyo de Frei
Alejandra Sepúlveda, senadora independiente y vocera de Jeannette Jara (PC), afirmó en el programa de streaming de La Tercera que la candidata presidencial tiene "un dolor" por la falta de apoyo del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC). “Voy a hacer una infidencia. Jeannette Jara tiene un dolor ahí, lo confidenció en una reunión en la región. Porque ella ayudó en la campaña a Eduardo Frei. Hizo puerta a puerta, estuvo apoyando en las comunas”, dijo, agregando que aunque Jara apoyó al exmandatario en sus dos campañas presidenciales, “hoy día no hay reciprocidad”.
