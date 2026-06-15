Desde la Redacción: entrevista a Gael Yeomans y a Camila Merino
"Podría juzgar con la misma vara al ministro (Jorge) Quiroz. Y es más, lo voy a hacer si es que persisten en esta acusación constitucional (contra Nicolás Grau)", advirtió en este capítulo del programa de streaming de La Tercera la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien apuntó directamente al actual ministro de Hacienda. Revisa en este capítulo, también, la entrevista a la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, quien abordó el debate por la exención de contribuciones a la primera vivienda de los mayores de 65 años y pidió más celeridad en la resolución del caso de Raúl Torrealba, su predecesor. “La justicia tiene que ser más oportuna, ha tardado mucho tiempo”, dijo.
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