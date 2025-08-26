Detectan el primer caso humano de gusano “come carne” en EE.UU: ¿Qué son estos parásitos?
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos informó la detección del primer caso humano de gusano barrenador, un parásito carnívoro que generalmente afecta a la fauna silvestre.
El contagio fue confirmado el pasado 4 de agosto en Maryland, en un hombre que había viajado recientemente a El Salvador.
Afortunadamente, el paciente se recuperó sin haber infectado a otras personas o animales. Sin embargo, el caso encendió las alarmas de las autoridades sanitarias.
Este tipo de gusanos fueron erradicados de Estados Unidos en los últimos 50 años, y de volver a propagarse, podrían poner en riesgo a la industria ganadera.
