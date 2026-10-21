“¿Estás enfermo?”: Trump estalla e insulta a periodista en la Casa Blanca

El incidente ocurrió cuando Andrew Feinberg, corresponsal del medio británico The Independent, estaba alzando la voz sobre otro reportero para poder formular una pregunta, lo que desató la molestia del mandatario estadounidense.

“¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? La verdad es que creo que tienes algún problema”, sentenció Trump.

Feinberg intentaba preguntarle sobre sus planes para renovar un campo de golf público en Washington D. C., proyecto que ha generado controversia por la tala de árboles.