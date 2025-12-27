Impactante accidente múltiple de 67 autos en Japón

La enorme colisión involucró a al menos 67 automóviles y vehículos de alto tonelaje, varios de los cuales explotaron tras el choque y algunos permanecieron en llamas hasta entrada la madrugada.

El accidente se produjo este viernes en la vía Kan-etsu, 160 kilómetros al noroeste de Tokio, y fue provocada por el impacto entre dos camiones. En el video se puede ver una potente explosión de uno de los vehículos tras la colisión.