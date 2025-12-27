SUSCRÍBETE POR $1100
    Impactante accidente múltiple de 67 autos en Japón

    El choque múltiple se produjo en una autopista de Japón, en medio de una fuerte nevada.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    La enorme colisión involucró a al menos 67 automóviles y vehículos de alto tonelaje, varios de los cuales explotaron tras el choque y algunos permanecieron en llamas hasta entrada la madrugada.

    El accidente se produjo este viernes en la vía Kan-etsu, 160 kilómetros al noroeste de Tokio, y fue provocada por el impacto entre dos camiones. En el video se puede ver una potente explosión de uno de los vehículos tras la colisión.

