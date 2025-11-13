Mujer quemó su moto mientras era fiscalizada en Independencia: iba sin documentos
El incidente ocurrió este miércoles en la intersección de Avenida Independencia con Sevilla, donde inspectores municipales se encontraban fiscalizando.
En medio del procedimiento, los inspectores le pidieron su documentación, pero la mujer no contaba ni con su licencia de conducir ni con los papeles del vehículo.
Por este motivo, los funcionarios le informaron que su moto sería retirada de circulación, lo que provocó la furia de la mujer, quien arrojó la moto al suelo, vació el combustible y le prendió fuego.
