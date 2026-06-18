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    Mundial 2026: la hipnótica salida de hinchas ecuatorianos del Estadio de Filadelfia

    Ecuador y Costa de Marfil se enfrentaron en el Estadio de Filadelfia, durante la fase de grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Costa de Marfil derrotó a la selección de Ecuador 1-0 en el Estadio Filadelfia, pese a que el conjunto ecuatoriano dominó gran parte del encuentro.

    El partido fue sentenciado cuando el delantero marfileño, Amad Diallo, anotó el único gol del compromiso en el minuto 90.

    Tras la derrota, los hinchas ecuatorianos fueron captados saliendo del estadio, creando una ilusión óptica al caminar al mismo tiempo.

    El registro se viralizó a través de redes sociales, y dejó una nueva postal de lo que va del Mundial.

    Más sobre:Mundial 2026ViralEcuadorEstadio FiladelfiaCosta de Mafil

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