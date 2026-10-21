Inicio
Política
Nacional
Negocios
Tecnología
El Deportivo
Mundo
Videos
Lo Último
Club La Tercera
Papel Digital
Opens in new window
LT Educa
CERRAR
SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
LT Educa
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Horizontes
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
Club La Tercera
Corporativas
Universidades
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
Opens in new window
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Comercial
Contacto Comercial
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Sucursal Virtual
Opens in new window
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
60% OFF
SUSCRÍBETE 60% OFF
INGRESAR
Videos
¿Qué sanciones podrían enfrentar las AFP?
US$7.700 millones en pérdidas. La cifra que puso al Fondo E de las AFP en el centro de la discusión ahora abre otra pregunta: ¿qué sanciones podrían enfrentar las administradoras? Acá te lo contamos.
Por
Pablo Gándara
,
Helen Mora
y
Valeria Vega
21 OCTUBRE 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
LT Explica
AFP
Fondo E
Caída fondos de pensiones
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 5 min
World Climbing Series Santiago 2026: Lippi trae la emoción de la escalada mundial a Chile
hace 6 min
Sólo el 29% de los chilenos se siente preparado para enfrentar un imprevisto financiero
hace 11 min
La ambición de Manuel Pellegrini tras otro triunfo en Champions League: “Queremos llegar más arriba”
hace 13 min
Diputados de RN presentan reforma constitucional para impedir rebaja de penas a condenados por delitos sexuales
hace 21 min
Se fue a camarines y lanzando la camiseta: el enojo de figura del Betis tras ser reemplazado por Pellegrini en la Champions
hace 26 min
El tercer diseño comunicacional
Servicios
Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días
Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
¿Cuándo saldrán las listas de espera de la Admisión Escolar 2027?
Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Fluminense en TV y streaming
Chile
Diputados de RN presentan reforma constitucional para impedir rebaja de penas a condenados por delitos sexuales
Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos
Cuarta Subcomisión Mixta ahora rechaza el presupuesto para los SLEP propuesto por el gobierno
Negocios
CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones
Precio de las bencinas vuelve a registrar fuerte alza y el diésel sube $91,5 por litro
Meta sufre histórico golpe en tribunales y deberá pagar multa de US$25 mil millones por engañar a usuarios en uso de sus datos
Tendencias
Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile
Continúa la lluvia de norte a sur: revisa los sectores afectados con precipitaciones
La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía
El Deportivo
La ambición de Manuel Pellegrini tras otro triunfo en Champions League: “Queremos llegar más arriba”
Se fue a camarines y lanzando la camiseta: el enojo de figura del Betis tras ser reemplazado por Pellegrini en la Champions
“La programación continúa sin una explicación”: la UC vuelve a la carga contra la ANFP por el duelo ante Audax Italiano
Tecnología
Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos
PHP2Shell: ¿Están en peligro todos los sitios creados con WordPress?
PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo
Cultura y entretención
Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM
Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys
Baterista de Iron Maiden rechazó jugar golf con Donald Trump: “Debería ir a la cárcel”
Mundo
EE.UU. pide a su personal no esencial y sus familias que abandonen Arabia Saudita en medio de la amenaza de los hutíes
El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón
Condenan a Meta a pagar 25.000 millones de dólares a Nuevo México por engañar a los usuarios sobre la privacidad en Facebook
Paula
Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho
Ensalada Waldorf
Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.