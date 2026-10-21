SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El más radical del curso

    Juan Luis OssaPor 
    Juan Luis Ossa
    Santiago, 13 de diciembre de 2019 Manifestantes se concentran en la Plaza Italia en protesta contra el gobierno durante una nueva jornada de movilizacion social. En la foto manifestantes durante incendio en el Crowne Plaza. Ramon Monroy/Aton Chile RAMON MONROY/ATONCHILE

    Cuando creíamos que lo habíamos visto todo; cuando parecía que el país alcanzaba un cierto consenso sobre los costos materiales y simbólicos de la violencia; cuando, en fin, las elecciones del año pasado nos mostraban la importancia de cuidar la democracia (hasta a la candidata Jeannette Jara se le podía oír defendiendo la labor de Carabineros), aparece Jaime Bassa en el papel del eterno revolucionario.

    En una entrevista reciente, Bassa dejó frases como esta: “El estallido social sigue vigente, sigue vivo. No lo vemos en las calles, pero lo vemos en cada familia, en cada mesa, donde se conversa amargamente de lo difícil que es llegar a fin de mes”. Otra: “Hablar de Plaza Dignidad no es hablar de la plaza, es hablar de la dignidad del pueblo. Y el pueblo tiene derecho a reivindicar su dignidad”.

    Bassa, por supuesto, puede decir lo que quiera: aunque él crea lo contrario, la democracia chilena da cabida a las voces más estridentes, incluso bajo gobiernos de “ultraderecha”, como se dice ahora en los círculos de izquierda. Más cuestionables son las premisas conceptuales de sus respuestas.

    Por de pronto, ¿qué es esto de que el estallido social está vigente en cada familia? ¿Se refiere a la violencia subsecuente, a la precariedad que enfrentaron miles de familias afectadas por la primera línea, al 62% del Rechazo, a la histórica demanda por orden que cruza al país de norte a sur? Llegar a fin de mes es sin duda una urgencia nacional; bastante menos obvio es que el estallido haya mejorado la vida de las clases medias y populares.

    Por otro lado, es evidente y justo que el pueblo quiera dignidad. Pero de ahí a que un sector se apropie no solo de la definición de la palabra “pueblo”, sino también del significado de la dignidad, hay un mundo de diferencia. Salvo, claro, que Bassa quiera erigirse en una suerte de “tribuno de la plebe”, protector monopólico de los intereses populares. A juzgar por el tono de su entrevista, ese parece ser su objetivo último.

    Al cerrar su reflexión sobre el estallido, Bassa remata con una idea para el bronce: “La clave está en que tenemos que darnos cuenta, como país, de que las revueltas históricamente tienen una forma de despliegue de energía que siempre ha sido así. En los 80, contra la dictadura; la revolución de la chaucha en la década del 50; las movilizaciones obreras de los trabajadores del salitre. Eso es así. No está bien, no está mal, es. Y uno, como representante, lo tiene que entender”.

    ¿Entender qué exactamente? ¿Que la violencia es un método de acción política? ¿Que al gobierno de Sebastián Piñera había que considerarlo y combatirlo como a una dictadura? Nadie medianamente serio podría decir algo semejante. De hecho, sugerirlo siquiera es una ofensa contra los que sufrieron en carne propia la persecución y la muerte entre 1973 y 1989. Ser el más radical del curso quizás rinda aplausos en algunos nichos; en un país que todavía paga los costos de octubre de 2019, es simplemente una irresponsabilidad.

    Por Juan Luis Ossa, historiador y director ejecutivo del CEP

    Más sobre:EstallidoViolenciaJaime BassaIrresponsabilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

    Cuarta Subcomisión Mixta ahora rechaza el presupuesto para los SLEP propuesto por el gobierno

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones

    Fran Maira logra acuerdo reparatorio con familia de motociclista lesionado y obtiene autorización para grabar reality en Perú

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    Lo más leído

    1.
    La manada de Sanhattan

    La manada de Sanhattan

    2.
    ¿A quién le pagamos el peaje?

    ¿A quién le pagamos el peaje?

    3.
    Denuncias falsas

    Denuncias falsas

    4.
    La infraestructura crítica que no se puede omitir

    La infraestructura crítica que no se puede omitir

    5.
    Reflexiones de un bromance

    Reflexiones de un bromance

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Servicios

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    ¿Cuándo saldrán las listas de espera de la Admisión Escolar 2027?

    ¿Cuándo saldrán las listas de espera de la Admisión Escolar 2027?

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos
    Chile

    Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

    Cuarta Subcomisión Mixta ahora rechaza el presupuesto para los SLEP propuesto por el gobierno

    Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones
    Negocios

    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones

    Precio de las bencinas vuelve a registrar fuerte alza y el diésel sube $91,5 por litro

    Meta sufre histórico golpe en tribunales y deberá pagar multa de US$25 mil millones por engañar a usuarios en uso de sus datos

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile
    Tendencias

    Lo que debes saber de Picmagluti, la primera versión genérica de Ozempic que aprobó el ISP en Chile

    Continúa la lluvia de norte a sur: revisa los sectores afectados con precipitaciones

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    El enfado de Antony con Manuel Pellegrini en el triunfo del Betis ante Feyenoord en la Champions League
    El Deportivo

    El enfado de Antony con Manuel Pellegrini en el triunfo del Betis ante Feyenoord en la Champions League

    “La programación continúa sin una explicación”: la UC vuelve a la carga contra la ANFP por el duelo ante Audax Italiano

    Tercer triunfo consecutivo: el Betis de Pellegrini vence al Feyenoord en la Champions y luce campaña perfecta en Europa

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos
    Tecnología

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

    PHP2Shell: ¿Están en peligro todos los sitios creados con WordPress?

    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM
    Cultura y entretención

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

    Baterista de Iron Maiden rechazó jugar golf con Donald Trump: “Debería ir a la cárcel”

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón
    Mundo

    El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón

    Condenan a Meta a pagar 25.000 millones de dólares a Nuevo México por engañar a los usuarios sobre la privacidad en Facebook

    Australia advierte sobre el aumento del extremismo y la violencia política tras presunto atropello deliberado contra diputada

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho
    Paula

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho

    Ensalada Waldorf

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato