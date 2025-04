Cómo organizar eficientemente tu espacio en el regreso a clases (y no fallar en el intento)

Bota lo que no uses: El primer paso para un escritorio organizado es deshacerse del desorden. Dedica tiempo a revisar tus documentos, suministros y cualquier otro objeto en tu escritorio. ¿Lo has usado en los últimos meses? ¿Es esencial para tu trabajo diario? Si la respuesta es no, considera archivar o deshacerte de él. Mantén solo lo esencial a la mano para evitar distracciones innecesarias.