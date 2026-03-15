SEÑOR DIRECTOR:

A diferencia del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el actual conflicto entre China y Estados Unidos incluye una estrecha relación de intercambio comercial, con impacto en la cadena global de suministros. Solo en 2025 el intercambio entre ambos alcanzó los US$ 560 mil millones.

En mayo de 2025 China publicó “Seguridad Nacional en la Nueva Era” mientras que Estados Unidos liberó en noviembre la nueva “Estrategia de Seguridad Nacional”. En ambos documentos se establece claramente que América es una zona de gran interés, y cada potencia justifica sus pretensiones. En principio, para China se trata de la estabilidad y comercio global, para Estados Unidos la seguridad.

Cada uno apuesta a resguardar de la mejor manera sus intereses. Lo que no podemos olvidar un instante es precisamente que los dos países tienen objetivos propios -que pueden llegar a ser contrapuestos-, y que la relación bilateral que puedan desarrollar con Chile depende de esos intereses. Es un error creer que el conflicto geopolítico entre EE.UU. y China se resolverá en Chile, o que somos el enfrentamiento más importante. Pero debemos evitar otro error: pensar que esta nueva etapa no nos afectará. Nuestro país tiene como principal preocupación la relación comercial con ambas naciones, pero el conflicto excede ampliamente esta esfera. La mejor muestra ha sido el escándalo del cable submarino Chile-China Express y el lanzamiento de la iniciativa “Escudo de las Américas”.

Son aguas inexploradas para un país como Chile, pues a diferencia del anterior gran conflicto geopolítico, nuestro destino está entrelazado con ambos actores, y por lo tanto, se vuelve imperativo estar preparados para un escenario dinámico y a veces poco previsible.

Álvaro Iriarte

Director de Contenidos

Instituto Res Publica