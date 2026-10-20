Santiago, 9 de Octubre de 2026. Consecuencias de un aluvión de barro que afectó desde el sector de San Carlos de Apoquindo hasta el sector de los Dominicos en la comuna de Las Condes generando estragos y arrastrando vehículos y personas Diego Martín/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

La dramática activación de quebradas en Atacama y Coquimbo, el aluvión en San Carlos de Apoquindo, junto a las tormentas e inundaciones en gran parte del país, han sorprendido a muchos. Pero lo que debería sorprender es que algunas autoridades nieguen el conocimiento existente y sostengan erróneamente que no se pudieron predecir o prevenir. Se suele pensar las ciudades como entes desvinculados de su entorno, dando la espalda a la cordillera o al mar, ignorando sus dinámicas y procesos naturales.

La ciencia geográfica lleva décadas analizando y modelando estos fenómenos, su relación con el cambio climático y ciclos como El Niño. Asimismo, ha generado amplio conocimiento científico sobre los riesgos derivados de la interacción entre amenazas naturales, sociedad e infraestructura. El uso y valoración de este conocimiento posibilita una gestión para la planificación territorial que limite riesgos, mitigue impactos, fomente la resiliencia y reduzca desigualdades e injusticias. Su integración en la vida cotidiana debe ser trabajada por medio de una educación geográfica contextualizada.

Como la planificación territorial y el fortalecimiento de la educación requieren tiempo y recursos, la comunidad geográfica pone a disposición el conocimiento territorial y su capacidad de propuesta. Negar el conocimiento acumulado es el peor camino: dar la espalda a la cordillera fue un error; hacerlo a la ciencia es un fracaso mayor.

Johannes Rehner

Director Instituto de Geografía UC

Alexis Vásquez

Director Dpto. de Geografía, U. de Chile

Voltaire Alvarado

Director Dpto. de Geografía, U. de Concepción

Marcela Robles

Pdta. Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas