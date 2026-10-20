Desempleo ilustrado

Se pierde la esperanza: desalentados de encontrar un empleo suben 10% anual en junio

SEÑOR DIRECTOR:

Según cifras publicadas por el último informe OCEC-UDP de octubre un 8,3% de desempleados ilustrados, categoría sociológica para describir a aquellos que contando con estudios superiores se encuentran sin trabajo formal.

El mero dato enunciado es preocupante por razones económicas y también sociológicas. Respecto de aquellas, las autoridades indican ocuparse a través de políticas públicas que no están del todo claras hasta hoy. Respecto a estas últimas, la diferencia entre expectativa y experiencia vital genera en las sociedades frustración expresada en violencia y depresión.

La promesa meritocrática se expresa precisamente en la correspondencia del esfuerzo individual y la consecución del plan de vida trazado por aquel estudiante que pasa a ser trabajador.

Matías Álvarez Troncoso