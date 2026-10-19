SEÑOR DIRECTOR:

Ante reiteradas consultas, el señor ministro de Justicia responde que en el tema de los indultos se está estudiando caso a caso su aplicación. ¿No será posible que para resolver este tema con una consideración humanitaria, el estudio lo haga sobre la base de un ordenamiento priorizado según la gravedad de la situación que afecta a cada caso y así ir resolviendo los más delicados?

¿O es que este supuesto análisis, al parecer, se está haciendo en forma simultánea, lo que supera las capacidades de dicho ministerio y, consecuentemente, la necesaria propuesta para una resolución presidencial?

Jorge Arancibia Reyes