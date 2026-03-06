La falta de regulación y celiacos

SEÑOR DIRECTOR:

Una de cada 100 personas en Chile padece de celiaquía, una condición autoinmune crónica. Recientemente, un reportaje televisivo reveló malas prácticas de una pastelería que indicaba ser apta para celiacos y sin gluten, pero que en realidad contenían este alérgeno. Esto es inaceptable y pone en riesgo la salud de miles de chilenos, ya que también abastecían a otros lugares a nivel nacional. La enfermedad celíaca no es una elección, es una condición que requiere una dieta estricta sin gluten para evitar daños en el intestino delgado y otras enfermedades graves asociadas.

¿Cuándo la clase política va a tomar medidas urgentes para proteger a las personas con enfermedad? Chile avanza lento y sin un modelo de desarrollo y ayudas, a diferencia de Argentina, Estados Unidos y otros países de Europa. Si ni siquiera cuidamos las pocas opciones que hay y las marcas no se hacen responsables frente a la poca fiscalización, es muy desalentador el panorama para un celiaco, cuando algo vital como comer, se ve restringido.

Pilar García-Monzón