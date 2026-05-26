No más papitos corazón

SEÑOR DIRECTOR:

Más de 1.400 millones de pesos retuvo la Tesorería General de la República en la Operación Renta 2025 a deudores de pensiones de alimentos. Gracias a la conocida “Ley Papito Corazón”, hoy se puede recuperar el dinero que no recibieron oportunamente -sobre todo las madres- para la alimentación y el cuidado de sus hijos.

Justo cuando la ley cumple tres años -en los que se han recaudado 3 billones de pesos- quiero repasar parte de su historia. Junto con la aprobación de los retiros de los fondos previsionales durante la crisis sanitaria del Covid-19, se legisló que estos podían ser retenidos de manera forzosa si el cotizante registraba deudas de alimentos. Las plataformas del Poder Judicial colapsaron, dejando en evidencia que el 84% de las pensiones alimenticias presentaban algún tipo de morosidad. La indignación pública y la visibilización de los llamados “Papitos Corazón” empujaron un consenso político transversal para cambiar las reglas del juego.

A la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, siguió la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones, conocida como “Ley Papito Corazón”. Hoy, los montos que no reciben los niños por concepto de pensión de alimentos se pueden recuperar desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de AFP de los deudores.

Pero, así como hemos avanzado en materia legislativa, urge fortalecer la conciliación, la corresponsabilidad y el cuidado. Porque a Chile le duele cuando un pequeño pierde la vida por un descuido, debemos trabajar por una sociedad que respete, valore y entienda el rol de cada integrante de la familia.

Daniela Castro Araya

Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género