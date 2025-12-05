VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Persisten listas de espera: ¿qué hacer?

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo reporte de las listas de espera. Se destacó la salida de más de 2 millones de personas de sus registros.

    Siempre es una buena noticia, para cualquier paciente, ser atendido en tiempo y forma. Sin embargo, al mirar detalladamente lo informado se constatan enormes desafíos. Prácticamente 1 de cada 4 egresos fueron eliminados por vía administrativa, es decir, sin recibir la atención prometida. Y lo más preocupante: todavía persisten más de 3 millones de casos pendientes.

    Así mismo, el tiempo de espera por un especialista se mantiene prácticamente igual que antes de la pandemia (249 vs. 242 días de mediana de espera, comparando sept. 2019 vs. sept. 2025). En el caso de las intervenciones quirúrgicas, aún no ha sido posible alcanzar esos resultados (255 vs. 264 días, en los mismos cortes).

    Por otro lado, la cantidad de egresos por fallecimiento, tanto en consultas de especialidad como en cirugías, aumentaron con respecto a 2024. Las primeras pasaron de 33.959 a 35.023 y las segundas de 2.303 a 2.842. Casi 38 mil casos se extinguieron porque el Estado nunca realizó aquella prestación que comprometió.

    También se evidenció un alza de cirugías suspendidas. Pasando de 22.930 a 24.440. La causal que más aumentó fue la explicada por el “equipo quirúrgico”, subiendo de 5.599 a 8.309 casos: un 48,4% más respecto al mismo periodo.

    Por último, se destacó el cumplimiento del 97,3% de las atenciones GES, aunque ese índice prácticamente no ha variado en los últimos 5 años. Lo importante es la cantidad de personas con garantías de atención oportuna incumplida. Sólo bajó de 86 a 80 mil, un 7% en un año. Esta cifra sigue siendo más de 10 veces que la registrada en 2019. No olvidemos que, por ley, debería ser tendiente a cero.

    Urge redoblar esfuerzos para ejecutar los cambios estructurales que apunten a resolver este problema crónico, que sólo se ha ido acrecentando a lo largo de los años y durante las distintas administraciones. Hay que transformar a los organismos prestadores estatales en entidades técnicas y no políticas, con los incentivos correctos para el manejo presupuestario y para el ejercicio de sus funcionarios, así como la entrega de información constantemente actualizada de índices de gestión a la opinión pública. Sea cual sea el futuro gobierno, debería echar mano a algunas de estas medidas —con amplio acuerdo técnico— para enfrentar el drama que sufren millones de compatriotas.

    Jorge Acosta

    Director ejecutivo, Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián

    Más sobre:Listas de esperaProblema crónico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Menor de edad cae al Canal San Carlos en La Florida: Bomberos trabaja en su rescate

    Corte de San Miguel confirma fallo que ordena millonaria indemnización a profesor agredido por alumno

    Condenan a 11 años de cárcel a dueño de almacén que abusó sexualmente de niñas en Bulnes

    Juez de Florida autoriza la divulgación de registros del gran jurado sobre Jeffrey Epstein

    Tribunal decreta prisión preventiva para 17 sujetos vinculados a mafia china en Meiggs

    Venezuela intercepta una aeronave “hostil” cerca de la frontera con Colombia

    Lo más leído

    1.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    2.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    3.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    4.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    5.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Menor de edad cae al Canal San Carlos en La Florida: Bomberos trabaja en su rescate
    Chile

    Menor de edad cae al Canal San Carlos en La Florida: Bomberos trabaja en su rescate

    Corte de San Miguel confirma fallo que ordena millonaria indemnización a profesor agredido por alumno

    Condenan a 11 años de cárcel a dueño de almacén que abusó sexualmente de niñas en Bulnes

    Gobierno anuncia comité de expertos para mejorar la regulación eléctrica y se reúne con transmisoras: “Fue una buena reunión”
    Negocios

    Gobierno anuncia comité de expertos para mejorar la regulación eléctrica y se reúne con transmisoras: “Fue una buena reunión”

    El precio del cobre está en niveles históricos pero subirá aún más: los optimistas pronósticos de Citi

    Expertos anticipan recortes de tasa en diciembre y consolidación hacia la meta de la inflación tras IPC de noviembre

    Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025
    Tendencias

    Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Sorteo del Mundial 2026: grupo fácil para Argentina, Brasil ante Marruecos y Uruguay de Marcelo Bielsa ante un favorito
    El Deportivo

    Sorteo del Mundial 2026: grupo fácil para Argentina, Brasil ante Marruecos y Uruguay de Marcelo Bielsa ante un favorito

    La FIFA le entrega el Premio de la Paz a Donald Trump

    Las claves para entender la última jornada de la Liga de Primera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Un “Desert Trip” chileno que tendrá de Illapu a Congreso: llega el festival Canción Nacional al Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un “Desert Trip” chileno que tendrá de Illapu a Congreso: llega el festival Canción Nacional al Parque Estadio Nacional

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    UNESCO evaluará declarar el Circo de Tradición Familiar Chilena como Patrimonio de la Humanidad

    Juez de Florida autoriza la divulgación de registros del gran jurado sobre Jeffrey Epstein
    Mundo

    Juez de Florida autoriza la divulgación de registros del gran jurado sobre Jeffrey Epstein

    Venezuela intercepta una aeronave “hostil” cerca de la frontera con Colombia

    Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, será candidato para las elecciones de 2026

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile
    Paula

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia