Presupuesto 2027: protección de la niñez

SEÑOR DIRECTOR:

Este viernes, la Subcomisión de Presupuestos votará la partida del Servicio de Protección Especializada. Mientras esta discusión ocurre, más de 17 mil niños, niñas y adolescentes viven bajo cuidado del Estado y otros miles esperan atención especializada tras sufrir vulneraciones.

Esta realidad no se condice con la propuesta del Ejecutivo: mientras el presupuesto del Servicio crece 6,1%, la asignación para familias de acogida y residencias cae en casi $22 mil millones. La rebaja descansa en dos supuestos frágiles. El primero es que en 2026 la ejecución fue baja, pero gastar menos no significa que haya menos niños que proteger. El segundo es que en 2027 habrá muchos menos niños en residencias, cuando quienes conocemos el sistema sabemos que los ingresos no paran de aumentar y que no hay suficientes familias de acogida para absorberlos. Y todo esto con aportes que ya están por debajo de los costos reales: según Focus, las residencias operan con un déficit de 31%.

¿Qué dice este presupuesto sobre la importancia que les damos a quienes serán el futuro de nuestro país? En Chile nacen cada vez menos niños y, aun así, no hay presupuesto suficiente para protegerlos. El Congreso todavía puede corregirlo: reponiendo los recursos y exigiendo al Ejecutivo una programación financiera trienal robusta antes de aprobar la partida.

Francisco Covarrubias Izquierdo

Coalición por el Derecho a Vivir en Familia