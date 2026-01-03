SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Protectorado

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Luego de lo ocurrido ayer con la intervención de EE.UU. en Venezuela y el sorprendente discurso de Donald Trump, no cabe duda que la figura que el Presidente norteamericano tiene en mente respecto del futuro del país bolivariano es la conocida en el derecho internacional como un “protectorado”, esto es el de una soberanía compartida en que un Estado actúa como “protector” de otro que conserva sus propias autoridades.

    Queda por ver si la dirigencia política post Maduro y el pueblo venezolano aceptarán esta imposición.

    Francisco Bartolucci Johnston

    Más sobre:TrumpVenezuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    OEA convoca a su Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Las películas más vistas por los chilenos en 2025 (y qué retratan del consumo cinematográfico local)

    Bad Bunny: cómo se negoció su regreso a Chile gestionado hace casi un año y que tuvo semanas de incertidumbre

    Gobernador de Arica alerta eventual retorno masivo de venezolanos y pide activar corredor humanitario tras captura de Nicolás Maduro

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Lo más leído

    1.
    Las nuevas interrogantes de Venezuela

    Las nuevas interrogantes de Venezuela

    2.
    Captura de Maduro y Derecho Internacional

    Captura de Maduro y Derecho Internacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobernador de Arica alerta eventual retorno masivo de venezolanos y pide activar corredor humanitario tras captura de Nicolás Maduro
    Chile

    Gobernador de Arica alerta eventual retorno masivo de venezolanos y pide activar corredor humanitario tras captura de Nicolás Maduro

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    Con el pie derecho
    Negocios

    Con el pie derecho

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”
    El Deportivo

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

    El Mundial más grande de la historia marca el calendario deportivo de 2026

    Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    El escenario de la cultura en la era Kast
    Cultura y entretención

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Las películas más vistas por los chilenos en 2025 (y qué retratan del consumo cinematográfico local)

    Bad Bunny: cómo se negoció su regreso a Chile gestionado hace casi un año y que tuvo semanas de incertidumbre

    OEA convoca a su Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela
    Mundo

    OEA convoca a su Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Las claves del día después de la caída de Maduro

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año