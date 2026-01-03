SEÑOR DIRECTOR:

Luego de lo ocurrido ayer con la intervención de EE.UU. en Venezuela y el sorprendente discurso de Donald Trump, no cabe duda que la figura que el Presidente norteamericano tiene en mente respecto del futuro del país bolivariano es la conocida en el derecho internacional como un “protectorado”, esto es el de una soberanía compartida en que un Estado actúa como “protector” de otro que conserva sus propias autoridades.

Queda por ver si la dirigencia política post Maduro y el pueblo venezolano aceptarán esta imposición.

Francisco Bartolucci Johnston