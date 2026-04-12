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    Ataque a balazos en El Bosque deja un muerto y cuatro heridos: víctimas tenían entre 17 y 27 años

    Un grupo de jóvenes fue atacado desde un vehículo en la vía pública. La Fiscalía investiga un posible ajuste de cuentas, aunque aún no hay un móvil claro.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ataque a balazos en El Bosque deja un muerto y cuatro heridos: víctimas tenían entre 17 y 27 años

    Un violento ataque a balazos registrado durante la noche del sábado en la comuna de El Bosque dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas, según confirmó la fiscal de la Fiscalía ECOH Metropolitana, Natalia Carrasco Guzmán.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas en la intersección de Vecinal Sur con Peña Blanca, donde cinco jóvenes —todos hombres, de entre 17 y 27 años— se encontraban compartiendo en la vía pública.

    En ese contexto, un vehículo blanco con vidrios polarizados llegó al lugar, desde cuyo interior se efectuaron múltiples disparos contra el grupo.

    Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, donde un joven de 18 años falleció mientras era intervenido quirúrgicamente, debido a la gravedad de las heridas provocadas por impactos balísticos en el cuello, tórax y zona lumbar.

    Ataque a balazos en El Bosque deja un muerto y cuatro heridos: víctimas tenían entre 17 y 27 años

    En tanto, un menor de 17 años se encuentra fuera de riesgo vital tras recibir un disparo en una pierna. Las otras tres personas permanecen hospitalizadas bajo observación: una de ellas fue intervenida quirúrgicamente y se mantiene estable; mientras que las otras presentan lesiones de mayor complejidad, incluyendo posibles daños en la pelvis y un pulmón.

    La fiscal Carrasco indicó que las diligencias están siendo encabezadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, tanto en el sitio del suceso como en el recinto asistencial, con el objetivo de levantar evidencia balística y esclarecer lo ocurrido.

    Respecto al posible móvil, la persecutora señaló que las víctimas cuentan con antecedentes previos, aunque aún no se ha podido determinar si el ataque responde a un ajuste de cuentas o a un conflicto entre bandas rivales.

    “La información sigue siendo muy preliminar y no ha permitido establecer un móvil claro”, indicó.

    Ataque a balazos en El Bosque deja un muerto y cuatro heridos: víctimas tenían entre 17 y 27 años

    Testigos y familiares han aportado antecedentes iniciales, aunque coinciden en que el ataque fue rápido y que no lograron identificar a los ocupantes del vehículo ni su patente.

    Todas las víctimas residían en el sector y se conocían entre sí, incluyendo dos de ellas que eran familiares.

    La investigación se mantiene en desarrollo.

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