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    Al menos 30 muertos deja estampida en la Ciudadela Laferrière, patrimonio de la Unesco en Haití

    La tragedia ocurrió en medio de una alta afluencia de visitantes y condiciones climáticas adversas en la histórica fortaleza ubicada al norte del país. Autoridades advierten que la cifra de víctimas podría aumentar.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Al menos 30 muertos deja estampida en la Ciudadela Laferrière, patrimonio de la Unesco en Haití

    Al menos 30 personas fallecieron este sábado al interior de la Ciudadela Laferrière, fortaleza declarada Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los monumentos más emblemáticos de Haití, ubicada a unos 25 kilómetros de Cap-Haïtien, la segunda ciudad más importante del país.

    Una estampida ocurrida en una popular atracción turística habría provocado la tragedia, según informaron medios haitianos. De acuerdo con el periódico Le Nouvelliste, durante la jornada del sábado se congregó un gran número de visitantes en la fortaleza, situada en el municipio de Milot.

    Los primeros reportes indicaron que la causa de las muertes habría sido la falta de oxígeno en las galerías del recinto, en medio de condiciones meteorológicas adversas marcadas por fuertes lluvias y vientos.

    Al menos 30 muertos deja estampida en la Ciudadela Laferrière, patrimonio de la Unesco en Haití. Imagen referencial.

    En ese sentido, el alcalde de Cap-Haïtien, Patrick Almonor, señaló que el número de víctimas podría aumentar, debido a que las labores de rescate aún no habían concluido.

    En registros difundidos en redes sociales como Facebook y WhatsApp se observa a personas fallecidas tendidas en el suelo, mientras otras son trasladadas hasta el principal centro hospitalario de la ciudad.

    La fortaleza se emplaza en las alturas de Bonnet à l’Évêque, en el municipio de Milot, y fue construida a inicios del siglo XIX por orden del rey Henri Christophe, fundador del Reino de Haití, tras la independencia del país de Francia en 1804.

    Más sobre:HaitíTragediaFallecidosMonumento HistóricoUnescoEstampida

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