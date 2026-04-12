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    Hungría celebra elecciones legislativas clave con alta participación

    Los comicios, considerados los más importantes desde la caída del comunismo, enfrentan al actual primer ministro con el opositor Péter Magyar, favorito en los sondeos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Hungría celebra elecciones legislativas clave con alta participación

    Las elecciones legislativas de Hungría comenzaron este domingo en medio de máxima expectativa y una participación récord durante las primeras horas de votación.

    Poco después de las 08.00 hora local, los dos principales contendores para hacerse con el poder, el actual primer ministro, Viktor Orbán, y el aspirante opositor, Péter Magyar, depositaron sus votos en Budapest.

    Según los primeros datos de la Comisión Electoral de Hungría, a las 09.00 hora local casi un 17% de los más de 8,1 millones de ciudadanos habilitados ya había acudido a los centros de votación.

    En ese sentido, la cifra supera el récord previo registrado a la misma hora en las elecciones de 2002, cuando la participación alcanzaba el 12%.

    Los comicios definirán si Orbán, considerado un referente de la derecha populista internacional, obtiene un quinto mandato consecutivo, o si el país opta por un cambio político con Magyar al frente.

    Hungría celebra elecciones legislativas clave con alta participación. En la imagen: a la derecha, Viktor Orbán; a la izquierda, Péter Magyar.
    Más sobre:HungríaElecciones LegislativasEuropaParticipaciónViktor OrbánPéter Magyar

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