Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

Este domingo Chelsea recibe la visita del Manchester City, en el marco de la Fecha 32 de la Premier League.

Los locales se presentan tras una derrota por 0-3 ante Everton en la liga inglesa, mientras que los ciudadanos tuvieron un último empate a 0 con Crystal Palace.

Cuándo juega Chelsea vs. Manchester City

El partido de Chelsea contra el Manchester City es este domingo 12 de abril, a las 11:30 horas de la mañana en Chile.

Los clubes se miden en el estadio Stamford Bridge de Londres para este compromiso.

Dónde ver a Chelsea vs. Manchester City

El partido del Chelsea contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

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