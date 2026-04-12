Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Manchester City en TV y streaming
El conjunto ciudadano visita el Stamford Bridge este domingo por la Premier League.
Este domingo Chelsea recibe la visita del Manchester City, en el marco de la Fecha 32 de la Premier League.
Los locales se presentan tras una derrota por 0-3 ante Everton en la liga inglesa, mientras que los ciudadanos tuvieron un último empate a 0 con Crystal Palace.
Cuándo juega Chelsea vs. Manchester City
El partido de Chelsea contra el Manchester City es este domingo 12 de abril, a las 11:30 horas de la mañana en Chile.
Los clubes se miden en el estadio Stamford Bridge de Londres para este compromiso.
Dónde ver a Chelsea vs. Manchester City
El partido del Chelsea contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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