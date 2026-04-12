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    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Manchester City en TV y streaming

    El conjunto ciudadano visita el Stamford Bridge este domingo por la Premier League.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

    Este domingo Chelsea recibe la visita del Manchester City, en el marco de la Fecha 32 de la Premier League.

    Los locales se presentan tras una derrota por 0-3 ante Everton en la liga inglesa, mientras que los ciudadanos tuvieron un último empate a 0 con Crystal Palace.

    Cuándo juega Chelsea vs. Manchester City

    El partido de Chelsea contra el Manchester City es este domingo 12 de abril, a las 11:30 horas de la mañana en Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Stamford Bridge de Londres para este compromiso.

    Dónde ver a Chelsea vs. Manchester City

    El partido del Chelsea contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueChelseaManchester CityMan CityChelsea - CityChelsea - Manchester CityChelsea - Man CityDónde verver en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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