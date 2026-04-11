SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Con rachas de hasta 100 Km/h: pronostican vientos para tres regiones del sur desde este domingo

    Los vientos se extenderán hasta el martes y se suman a los ya pronosticados para el norte grande del país.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen del sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile

    Desde la mañana de este domingo 12 de abril hasta el martes 14 se pronostican vientos normales a moderados en tres regiones del sur.

    Desde la Dirección Meteorológica de Chile, señalan que esto afectará la zona Litoral en La Araucanía; el Litoral Interior, Litoral y Chiloé en Los Lagos y los sectores Insular Norte, Insular Sur y Cordillera Austral Sur en Aysén. Esto, en el marco de una condición sinóptica de un frente frío.

    Para La Araucanía, se esperan vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora (Km/h) para el martes 14 de abril.

    En Los Lagos, este lunes se esperan vientos de 40 a 60 Km/h, con rachas de 70 Km/h, en Chiloé. Y el martes, se esperan de 40 a 60 Km/h, con rachas de 70 Km/h en las zonas de litoral y litoral interior; en Chiloé, en tanto, el pronóstico es de entre 60 y 80 Km/h.

    La Región de Aysén, en tanto, registrará vientos de entre 60 y 80 Km/h, con rachas de 100 Km/h, el domingo en la cordillera austral sur. El lunes se esperan vientos de 60 a 80 Km/h, con rachas de 100 Km/h, en las zonas insular sur y cordillera austral sur. E el sector insular norte se pronostican vientos de 40 a 60, con rachas de 80 Km/h, tanto el lunes 13 como el martes 14 de abril.

    Situación en Tarapacá y Antofagasta

    En la Pampa, Cordillera Costa, Precordillera Salar y Cordillera de Antofagasta y en la Cordillera de Tarapacá se anuncian vientos normales a moderados desde la tarde de este sábado.

    Corresponden a una condición sinóptica de baja segregada y se extenderán hasta la noche del martes 14.

    La cordillera de la costa registrará vientos de entre 50 y 80 Km/h durante las mencionadas jornadas. No obstante, el martes figura como la jornada de mayor desarrollo de vientos para todas las zonas.

    En la cordillera de Tarapacá, el martes se esperan vientos de entre 50 y 70 Km/h. En Antofagasta, la cordillera de la costa, la precordillera y la cordillera tendrán entre 60 y 80 Km/h; la pampa anotará de 25 a 40 Km/h, con ráfagas de 60 Km/h; y la precordillera salar de 40 a 60 Km/h.

    Imagen obtenida del sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile

    Lee también:

    Más sobre:Dirección MeteorológicaVientosLa AraucaníaLos LagosAysénTarapacáAntofagasta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”

    Entre emociones, abrazos y aplausos: astronautas de Artemis II dan su primera conferencia tras orbitar la Luna

    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción

    Confesó autoría del crimen: detienen a imputado por homicidio en Coquimbo

    Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá

    Decretan arraigo nacional para adolescente que portó un arma en colegio de Melipilla

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    2.
    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    3.
    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Con rachas de hasta 100 Km/h: pronostican vientos para tres regiones del sur desde este domingo

    Con rachas de hasta 100 Km/h: pronostican vientos para tres regiones del sur desde este domingo

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”
    Chile

    Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”

    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción

    Confesó autoría del crimen: detienen a imputado por homicidio en Coquimbo

    Primeros avances en la Ley de Ferias Libres indican cerca de 12.000 contribuyentes inscritos
    Negocios

    Primeros avances en la Ley de Ferias Libres indican cerca de 12.000 contribuyentes inscritos

    Corfo en los Premios Iniciativas Sustentables: cuando el fomento público y la sostenibilidad dejan de ser conversaciones paralelas

    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Revisa los golazos de Audax Italiano y la UC que marcan un encendido inicio de partido en La Florida
    El Deportivo

    Revisa los golazos de Audax Italiano y la UC que marcan un encendido inicio de partido en La Florida

    El golazo de Jeisson Vargas que le dio el triunfo a Deportes La Serena sobre Everton

    Benjamín Hites conquista su quinto podio en el “Infierno Verde” de Alemania

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    El libro recomendado: el rescate de las crónicas urgentes de Marguerite Duras

    Alejandra Costamagna: “El vacío no se puede narrar siguiendo una lógica lineal”

    Entre emociones, abrazos y aplausos: astronautas de Artemis II dan su primera conferencia tras orbitar la Luna
    Mundo

    Entre emociones, abrazos y aplausos: astronautas de Artemis II dan su primera conferencia tras orbitar la Luna

    Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí

    Policía de Nueva York abatió a hombre que apuñaló a tres personas en el metro

    Las otras mujeres del caso Pelicot
    Paula

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí