Con rachas de hasta 100 Km/h: pronostican vientos para tres regiones del sur desde este domingo

Desde la mañana de este domingo 12 de abril hasta el martes 14 se pronostican vientos normales a moderados en tres regiones del sur.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile, señalan que esto afectará la zona Litoral en La Araucanía; el Litoral Interior, Litoral y Chiloé en Los Lagos y los sectores Insular Norte, Insular Sur y Cordillera Austral Sur en Aysén. Esto, en el marco de una condición sinóptica de un frente frío.

Para La Araucanía, se esperan vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora (Km/h) para el martes 14 de abril.

En Los Lagos, este lunes se esperan vientos de 40 a 60 Km/h, con rachas de 70 Km/h, en Chiloé. Y el martes, se esperan de 40 a 60 Km/h, con rachas de 70 Km/h en las zonas de litoral y litoral interior; en Chiloé, en tanto, el pronóstico es de entre 60 y 80 Km/h.

La Región de Aysén, en tanto, registrará vientos de entre 60 y 80 Km/h, con rachas de 100 Km/h, el domingo en la cordillera austral sur. El lunes se esperan vientos de 60 a 80 Km/h, con rachas de 100 Km/h, en las zonas insular sur y cordillera austral sur. E el sector insular norte se pronostican vientos de 40 a 60, con rachas de 80 Km/h, tanto el lunes 13 como el martes 14 de abril.

Situación en Tarapacá y Antofagasta

En la Pampa, Cordillera Costa, Precordillera Salar y Cordillera de Antofagasta y en la Cordillera de Tarapacá se anuncian vientos normales a moderados desde la tarde de este sábado.

Corresponden a una condición sinóptica de baja segregada y se extenderán hasta la noche del martes 14.

La cordillera de la costa registrará vientos de entre 50 y 80 Km/h durante las mencionadas jornadas. No obstante, el martes figura como la jornada de mayor desarrollo de vientos para todas las zonas.

En la cordillera de Tarapacá, el martes se esperan vientos de entre 50 y 70 Km/h. En Antofagasta, la cordillera de la costa, la precordillera y la cordillera tendrán entre 60 y 80 Km/h; la pampa anotará de 25 a 40 Km/h, con ráfagas de 60 Km/h; y la precordillera salar de 40 a 60 Km/h.