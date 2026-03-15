DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos. Imagen referencial

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la tarde de este domingo una alerta meteorológica para sectores de las regiones de Los Ríos y Los Lagos por la probabilidad de formación de nubes convectivas con características tornádicas .

En su reporte, la institución meteorológica justifica su pronóstico en la “inestabilidad atmosférica” de los lugares afectados. El evento se iniciaría durante la mañana de este lunes 16 de marzo y se extendería hasta la tarde de la misma jornada.

Más específicamente, la DMC detalla que el evento afectaría al tramo sur de la región de Los Ríos y al norte de la región de Los Lagos.

La alerta por la probabilidad de vientos locales arrachados o tornádicos llega poco después que las dos regiones se hayan visto afectadas por el paso de un sistema frontal, que generó diversas complicaciones principalmente en Los Lagos.

Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la región de Los Lagos sufrió diversos problemas por las lluvias. Mientras las comunas de Ancud y Calbuco tuvieron viviendas con daños por anegamiento, en Purranque, Puerto Varas, Cochamó y Puqueldón vieron el avance de remociones de masa que obligaron al corte preventivo en las rutas U-900, CH-225, V-691 y W-637, respectivamente.