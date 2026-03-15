SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Senapred mantiene alerta amarilla en Biobío por sistema frontal: lluvias continuarán hasta el lunes

    El director regional del organismo, Alejandro Sandoval, informó que las precipitaciones más intensas se registraron durante la noche en la provincia de Arauco, con cerca de 90 milímetros de agua caída. Hasta ahora no se reportan emergencias mayores en la región.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senapred mantiene alerta amarilla en Biobío por sistema frontal: lluvias continuarán hasta el lunes

    El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en el Biobío, Alejandro Sandoval, informó que se mantiene una alerta amarilla vigente en la región debido al sistema frontal que afecta a la zona y que ha dejado intensas precipitaciones durante las últimas horas.

    Según explicó la autoridad, durante la jornada el organismo se encuentra monitoreando el desarrollo del evento meteorológico, el cual había sido anticipado por los pronósticos. “Al momento no se registran emergencias mayores, sino que solamente algunas situaciones puntuales que están siendo abordadas oportunamente en terreno por los organismos municipales, Bomberos, Carabineros y otros organismos de primera respuesta”, señaló.

    Sandoval detalló que las lluvias más intensas se concentraron durante la noche y la madrugada en la provincia de Provincia de Arauco. “En algunas estaciones se registraron cerca de 90 milímetros de agua caída”, indicó.

    Senapred mantiene alerta amarilla en Biobío por sistema frontal: lluvias continuarán hasta el lunes

    En tanto, en las provincias de Provincia de Concepción y Provincia de Biobío las precipitaciones acumuladas alcanzan cerca de 50 milímetros, montos que, según explicó, se encontraban dentro de lo proyectado para este evento meteorológico.

    El director regional de Senapred agregó que las precipitaciones continuarán durante el resto del día, aunque con una disminución gradual en su intensidad. “Estas precipitaciones continuarán durante el día, irán declinando en cuanto a la intensidad, pero también tendremos precipitaciones hasta el día de mañana, lunes”, sostuvo.

    Ante este escenario, la autoridad llamó a la población a mantenerse informada y adoptar medidas de prevención. “Hacemos un llamado a la comunidad a mantenerse informados, estar muy atentos a las condiciones de riesgo en su entorno y evitar conductas de riesgo que puedan provocar daño a la salud de las personas”, indicó.

    Senapred mantiene alerta amarilla en Biobío por sistema frontal: lluvias continuarán hasta el lunes

    Sandoval agregó que desde el organismo se mantiene activo el monitoreo permanente del sistema frontal a través de la unidad de alerta temprana. Además, destacó el trabajo que realizan los equipos desplegados en terreno para atender situaciones menores derivadas de las lluvias.

    “Desde Senapred continuamos monitoreando en nuestra unidad de alerta temprana y aprovechamos de destacar el trabajo que están haciendo los organismos de primera respuesta y funcionarios municipales en terreno, atendiendo las emergencias menores que están afectando a nuestra región”, afirmó.

    Más sobre:SenapredAlerta AmarillaLluviaDirector RegionalSistema FrontalRegión del Biobío

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas

    Carmona apoya auditoría al Estado anunciada en decretos de Kast y señala que “no debería complicar a nadie de nuestro sector”

    EE.UU. iza su bandera en embajada de Venezuela luego de siete años

    Criteria: Presidente Kast inicia su gobierno con un 46% de aprobación, mientras que un 30% lo desaprueba

    Valencia se reúne este lunes con fiscal general de EE.UU. para coordinar cooperación por caso Ronald Ojeda

    Ministro Alvarado y opción que Kast indulte a uniformados condenados por el estallido: “Es una evaluación caso a caso”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming

    3.
    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Conaf anuncia cierre temporal de áreas protegidas por lluvia en varias regiones

    Conaf anuncia cierre temporal de áreas protegidas por lluvia en varias regiones

    Senapred mantiene alerta amarilla en Biobío por sistema frontal: lluvias continuarán hasta el lunes

    Senapred mantiene alerta amarilla en Biobío por sistema frontal: lluvias continuarán hasta el lunes

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas
    Chile

    Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas

    Carmona apoya auditoría al Estado anunciada en decretos de Kast y señala que “no debería complicar a nadie de nuestro sector”

    Conaf anuncia cierre temporal de áreas protegidas por lluvia en varias regiones

    Del pitch al micrófono: por qué algunos emprendedores están lanzando su propio podcastp
    Negocios

    Del pitch al micrófono: por qué algunos emprendedores están lanzando su propio podcastp

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

    Los otros proyectos de China en Chile que EE.UU. observa con desagrado

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    En vivo: El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Barcelona por la liga española
    El Deportivo

    En vivo: El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Barcelona por la liga española

    La UEFA anuncia la cancelación de la Finalissima

    El ariete estaba con su esposa e hijo de 7 meses: Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard sufren violenta encerrona

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Katseye luego de triunfar en Lollapalooza: “Amamos Chile, las fans son de las más apasionadas que hayamos visto”
    Cultura y entretención

    Katseye luego de triunfar en Lollapalooza: “Amamos Chile, las fans son de las más apasionadas que hayamos visto”

    Lollapalooza día 2: el protagonismo de los músicos chilenos, la locura por Katseye y el cierre con Los Bunkers

    Joe Keery, el actor de Stranger Things tras Djo: “Hice mis discos con amigos, se siente íntimo, quiero que siga así”

    EE.UU. iza su bandera en embajada de Venezuela luego de siete años
    Mundo

    EE.UU. iza su bandera en embajada de Venezuela luego de siete años

    Zelenski rechaza condicionar reparación del oleoducto Druzhba a ayuda financiera europea

    Israel asegura que tiene planes para al menos tres semanas más de ataques contra Irán

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT
    Paula

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra