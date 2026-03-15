El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en el Biobío, Alejandro Sandoval, informó que se mantiene una alerta amarilla vigente en la región debido al sistema frontal que afecta a la zona y que ha dejado intensas precipitaciones durante las últimas horas.

Según explicó la autoridad, durante la jornada el organismo se encuentra monitoreando el desarrollo del evento meteorológico, el cual había sido anticipado por los pronósticos. “Al momento no se registran emergencias mayores, sino que solamente algunas situaciones puntuales que están siendo abordadas oportunamente en terreno por los organismos municipales, Bomberos, Carabineros y otros organismos de primera respuesta”, señaló.

Sandoval detalló que las lluvias más intensas se concentraron durante la noche y la madrugada en la provincia de Provincia de Arauco. “En algunas estaciones se registraron cerca de 90 milímetros de agua caída”, indicó.

Senapred mantiene alerta amarilla en Biobío por sistema frontal: lluvias continuarán hasta el lunes

En tanto, en las provincias de Provincia de Concepción y Provincia de Biobío las precipitaciones acumuladas alcanzan cerca de 50 milímetros, montos que, según explicó, se encontraban dentro de lo proyectado para este evento meteorológico.

El director regional de Senapred agregó que las precipitaciones continuarán durante el resto del día, aunque con una disminución gradual en su intensidad. “Estas precipitaciones continuarán durante el día, irán declinando en cuanto a la intensidad, pero también tendremos precipitaciones hasta el día de mañana, lunes”, sostuvo.

Ante este escenario, la autoridad llamó a la población a mantenerse informada y adoptar medidas de prevención. “Hacemos un llamado a la comunidad a mantenerse informados, estar muy atentos a las condiciones de riesgo en su entorno y evitar conductas de riesgo que puedan provocar daño a la salud de las personas”, indicó.

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Sandoval agregó que desde el organismo se mantiene activo el monitoreo permanente del sistema frontal a través de la unidad de alerta temprana. Además, destacó el trabajo que realizan los equipos desplegados en terreno para atender situaciones menores derivadas de las lluvias.

“Desde Senapred continuamos monitoreando en nuestra unidad de alerta temprana y aprovechamos de destacar el trabajo que están haciendo los organismos de primera respuesta y funcionarios municipales en terreno, atendiendo las emergencias menores que están afectando a nuestra región”, afirmó.