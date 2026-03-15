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    Sistema frontal deja anegamientos, cortes de ruta y remociones en masa en la Región de Los Lagos

    Autoridades mantienen monitoreo del evento meteorológico que afecta a la zona centro-sur del país, mientras continúan activas alertas preventivas y coordinaciones de emergencia ante las intensas precipitaciones.

    Por 
    Roberto Martínez

    Diversos anegamientos, cortes de caminos y remociones en masa se han registrado en distintas comunas de la Región de Los Lagos producto del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, fenómeno que fue previamente pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y que ha dejado precipitaciones intensas durante el fin de semana.

    De acuerdo con el último balance de la Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las lluvias han provocado afectaciones menores en viviendas, locales comerciales e infraestructura vial, además de interrupciones de tránsito en algunos sectores de la región.

    Según informó la dirección regional de Senapred, en la comuna de Calbuco una vivienda resultó con daño menor debido al anegamiento registrado en calle O’Higgins.

    Una situación similar se reportó en Ancud, donde cinco locales comerciales sufrieron afectaciones menores tras el ingreso de agua en calle 18 de Septiembre.

    Además, en diversas comunas como Osorno, Puerto Montt, Llanquihue y Frutillar se registraron anegamientos de calles y caída de árboles, aunque sin daños reportados en viviendas.

    Cortes de rutas y problemas de conectividad

    El sistema frontal también ha generado afectaciones en la conectividad vial en distintos puntos de la región.

    En la comuna de Purranque se produjo el corte de la Ruta U-900 en el sector Puente El Molino, debido al colapso de un vado provocado por el aumento del caudal del río Hueyusca. Como alternativa, se habilitó el tránsito por la Ruta U-912.

    En el mismo territorio comunal se reportaron anegamientos en sectores urbanos y el colapso de una alcantarilla en el sector Manquemapu.

    Por otra parte, en Puerto Varas se registraron remociones en masa en la Ruta CH-225, específicamente en los kilómetros 50,8 y 51,4, lo que llevó a que personal de Vialidad decretara el cierre preventivo de la ruta.

    En tanto, en la comuna de Cochamó se reportó una remoción en masa en la Ruta V-691, a la altura del kilómetro 56, donde el tránsito se mantiene habilitado solo por una vía.

    Una situación similar ocurre en Puqueldón, donde el tránsito se encuentra regulado en la Ruta W-637, tras la aparición de un socavón en el kilómetro 8,4. Personal municipal realizó labores de señalización para resguardar la seguridad de los conductores.

    Cierres preventivos en pasos fronterizos y parques

    Las condiciones meteorológicas también obligaron a suspender el tránsito en algunos pasos fronterizos y cerrar sectores turísticos.

    Entre ellos se encuentra el Paso Fronterizo Peulla, que permanecerá cerrado al menos hasta el domingo 15 de marzo.

    Además, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dispuso el cierre de los sectores Saltos de Petrohué y los senderos del sector Petrohué del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, medida vigente desde el 14 de marzo como prevención ante eventuales riesgos.

    Ante este escenario, Senapred mantiene la alerta temprana preventiva regional en Los Lagos desde el 11 de marzo, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, medida que se mantendrá vigente mientras las condiciones meteorológicas así lo requieran.

    En el marco de la gestión de la emergencia, se han realizado Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunales en Puerto Varas, Frutillar y Puerto Montt, además de mesas técnicas para las provincias de Osorno y Palena y la comuna de Cochamó, junto con una coordinación a nivel nacional.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el gobierno mantiene un monitoreo permanente del sistema frontal junto a Senapred y las delegaciones presidenciales.

    Entre las principales medidas adoptadas, indicó que permanecen cerrados los pasos fronterizos Pehuenche y Los Queñes en la Región del Maule, Chechén en la Región del Biobío y Peulla en Los Lagos.

    Asimismo, detalló que la mayor concentración de precipitaciones se ha registrado en la Región de Los Lagos, donde 1.145 clientes permanecían anoche sin suministro eléctrico, servicio que se encontraba en proceso de reposición.

    El evento meteorológico forma parte de un sistema frontal de gran extensión que, según la DMC, se desplaza desde la Región de Aysén hacia el norte, alcanzando sectores de la zona centro-sur del país, incluida la Región del Maule.

    Las autoridades mantienen seguimiento permanente del fenómeno, considerando que las precipitaciones podrían continuar generando crecidas de ríos, anegamientos y remociones en masa en distintos puntos del sur del país durante el fin de semana.

    Más sobre:Sistema frontalPrecipitacionesRegión de Los LagosSenapredAnegamientosCortes de rutaRemoción en masaNacional

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