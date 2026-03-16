Sistema frontal deja al menos 64 viviendas dañadas y 30 personas aisladas entre Maule y Aysén

El paso del sistema frontal que afectó durante el fin de semana a la zona centro-sur del país dejó al menos 64 viviendas con daños y 30 personas aisladas, según el balance actualizado entregado la madrugada de este lunes por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El fenómeno meteorológico -caracterizado por intensas precipitaciones, viento, isoterma alta y tormentas eléctricas- fue pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile y ha afectado principalmente a regiones comprendidas entre O’Higgins y Aysén, generando anegamientos, deslizamientos de tierra y problemas de conectividad en diversas localidades.

De acuerdo con la actualización realizada a las 00.08 horas de este lunes 16 de marzo, la mayor parte de las viviendas afectadas presentan daños menores o se encuentran en proceso de evaluación tras el ingreso de agua provocado por las lluvias.

Maule concentra mayor número de viviendas afectadas

En la Región del Maule se registró uno de los principales focos de afectación habitacional.

En la comuna de Linares, 20 viviendas de la Villa Alessandri presentan daños en evaluación producto de inundaciones, mientras que en la Villa Pablo Neruda se reportaron calles completamente anegadas.

Las precipitaciones también provocaron el cierre de pasos bajo nivel por acumulación de agua, entre ellos el de Presidente Ibáñez en Linares y el ubicado en la intersección de 1 Norte entre 11 y 12 Oriente en Talca.

En la comuna de San Clemente se registró un anegamiento en la población San Máximo, aunque sin daños en viviendas.

Además, se reportaron remociones en masa menores en la Ruta L-45, entre los kilómetros 24 y 27 en el sector Cajón de Achibueno, lo que obligó a mantener el tránsito con precaución.

Viviendas con daños en Ñuble y Biobío

En la Región de Ñuble se contabilizaron al menos siete viviendas con daños en evaluación en la Villa Juan Pablo II de la comuna de Pinto, producto de anegamientos.

También se reportan viviendas con posibles daños en la Villa Santa Fe de Bulnes, situación que permanece en evaluación por parte de las autoridades.

En la Región del Biobío se registraron múltiples afectaciones asociadas a anegamientos y deslizamientos de tierra.

En Los Ángeles se reportó una vivienda con daño menor y otras diez con daños en evaluación, mientras que en Concepción se contabilizan siete inmuebles con daño menor.

En la comuna de Tomé, en tanto, siete casas presentan daño menor y otras diez permanecen en evaluación tras los anegamientos provocados por las lluvias.

A ello se suma una vivienda con daños en evaluación en Alto Biobío.

Personas aisladas y rutas interrumpidas

El sistema frontal también ha generado problemas de conectividad en zonas cordilleranas.

En la comuna de Antuco, 30 personas permanecen aisladas luego de que la Ruta Q-45 fuera interrumpida a la altura del kilómetro 110 en el sector Los Barros, debido a la erosión del terreno provocada por el estero El Volcán.

Asimismo, en el Biobío se registraron caídas de árboles que afectaron la conectividad en rutas de comunas como Santa Juana, Negrete, Nacimiento y Santa Bárbara.

En la Región de La Araucanía se registró el desborde del canal Pillanlelbun en Temuco, aunque sin daños en viviendas.

En Curarrehue un deslizamiento de tierra dejó transitable solo para vehículos 4x4 el camino Maite Remeco, mientras que en Toltén se produjo el corte de la ruta S-270-T hacia la localidad de Queule por remoción de masa desde una ladera.

En la Región de Los Lagos se reportó una vivienda con daño menor en Calbuco por anegamiento, además de remociones en masa que afectaron la conectividad en rutas cercanas a Puerto Varas y Cochamó.

En tanto, en la Región de Los Ríos se determinó el cierre de los puertos de Corral y Chaihuín para embarcaciones menores debido a las condiciones climáticas.

Suspensión de clases

El balance también da cuenta de 14.559 clientes sin suministro eléctrico en el sur del país, siendo las regiones más afectadas el Biobío con 5.470 usuarios sin energía y el Maule con 4.641.

En paralelo, el Ministerio de Educación de Chile informó la suspensión de clases para este lunes 16 de marzo en establecimientos municipales de las comunas de Romeral, Sagrada Familia, Molina y Río Claro, en la Región del Maule.

También se suspendieron actividades en cuatro establecimientos educacionales del Biobío ubicados en las comunas de Alto Biobío, Hualpén y Lota debido a filtraciones de agua en la infraestructura.

Ante la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades mantienen alerta amarilla en la región del Biobío y en la comuna de Corral, mientras que siguen activas alertas tempranas preventivas en O’Higgins, Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y la provincia de Aysén.

Asimismo, permanecen cerrados varios pasos fronterizos debido a las condiciones climáticas, entre ellos Pehuenche y Vergara en el Maule, Pichachén en el Biobío y Pino Hachado en La Araucanía.

Las autoridades indicaron que el monitoreo se mantendrá durante las próximas horas, mientras equipos de emergencia continúan evaluando daños y trabajando en la recuperación de la conectividad en las zonas afectadas.