Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de miles de violaciones a la tregua por Pascua ortodoxa

Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente este domingo de violar miles de veces la tregua vigente por la Pascua ortodoxa, en medio de una guerra que ya supera los cuatro años.

Ambas partes habían acordado respetar el alto al fuego por la festividad religiosa, luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptara el jueves una propuesta presentada por el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

En ese contexto, el ejército ucraniano acusó a las fuerzas rusas de haber violado 2.299 veces la tregua de Pascua que entró en vigor el sábado a lo largo del frente, de más de 1.200 kilómetros, según indicó el Estado Mayor en un informe publicado en Facebook.

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de miles de violaciones a la tregua por Pascua ortodoxa

“Hasta las 07:00 del 12 de abril se registraron 2.299 violaciones del alto el fuego, a saber: 28 asaltos enemigos, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones de ataque y 1.045 ataques con drones FPV”, detalló el reporte.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Kiev de casi 2.000 incumplimientos durante el mismo periodo.

“Se registraron un total de 1.971 violaciones del alto el fuego por parte de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania entre las 16:00, hora de Moscú, del 11 de abril y las 08:00 del 12 de abril”, señaló la cartera, según informó la agencia TASS.

Finalmente, el Kremlin indicó que la tregua entró en vigor el sábado a las 16:00 hora local y que se extenderá hasta el término de la jornada del domingo, con una duración total de 32 horas.