¡Gana entradas Club Bamba para vivir los dos días del Festival Bamba 2026!

La música latina se toma Santiago con la primera edición del Festival Bamba 2026, un encuentro que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en dos jornadas llenas de música, gastronomía y cultura latinoamericana.

El próximo 24 y 25 de octubre, el Parque O’Higgins será el escenario de una fiesta encabezada por Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives, junto a una amplia cartelera que incluye a Bomba Estéreo, Los Pericos, Ráfaga, Orishas y muchos más.

Y porque queremos que nuestros suscriptores disfruten de las mejores experiencias, Club LT sorteará dos pases Club Bamba, válidos para ambos días del festival, para que un ganador pueda asistir acompañado.

Una experiencia exclusiva con Club Bamba:

El premio permitirá disfrutar del festival con los beneficios del sector Club Bamba por LATAM Airlines, que incluye accesos preferenciales, espacios de descanso, baños premium, una propuesta gastronómica especial y acceso a la Zona Club, ubicada junto al escenario principal.

Una oportunidad para vivir dos días de grandes conciertos con mayor comodidad y servicios exclusivos.

¿Cómo participar en el concurso?

¡Muy fácil! Solo debes visitar nuestra publicación del concurso en Instagram, seguir las instrucciones y participar por este increíble premio.

Recuerda que el concurso es exclusivo para suscriptores activos de La Tercera. El ganador deberá acreditar su suscripción vigente mediante la validación de su RUT, que será solicitado por mensaje privado.

¡No te quedes fuera de esta experiencia y participa por tus entradas para Festival Bamba 2026!

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Concurso exclusivo para suscriptores activos de La Tercera. Un ganador recibirá dos pases Club Bamba válidos para ambos días del festival. Sujeto a bases y condiciones del concurso.

Bases y condiciones: Concurso válido para personas mayores de 18 años, residentes en Chile, que cumplan los requisitos indicados en esta publicación. La participación está sujeta a los plazos, condiciones y restricciones informados por el organizador. El ganador será seleccionado mediante sorteo aleatorio entre las participaciones válidas y contactado a través de la cuenta oficial organizadora. Para concursos exclusivos para suscriptores de La Tercera, se verificará la vigencia de la suscripción antes de adjudicar el premio. Los premios no son canjeables por dinero. Este concurso no está patrocinado, avalado, administrado ni asociado a Instagram. Consulta las bases completas y condiciones en este enlace.