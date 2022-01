Ara Malikian: el rebelde del violín regresa a los escenarios chilenos

Ara Malikian, el reconocido violinista español de origen libanés y ascendencia armenia, ha llevado a la práctica gran parte de las obras insignes escritas para violín, incluyendo piezas de Paganini, Sarasate e incluso las Sonatas y Partitas para violín solo, de Sebastian Bach. Pero el reconocimiento por su trabajo va más allá de lo docto y se explica también en su cruce con lo popular, lo que lo ha llevado a colaborar con músicos de otros géneros. De hecho, durante 2018, lanzó la canción The Rough Dog en conjunto con Serj Tankian, vocalista de la banda estadounidense System of a Down.

Malikian, con una discografía de más de 40 discos, actualmente lleva por el mundo su gira The Ara Malikian World Tour, la que lo traerá nuevamente a Chile el próximo sábado 14 de mayo en el Gran Arena Monticello, para desplegar en el escenario toda su maestría y dominio del violín, instrumento que empezó a tocar desde pequeño influenciado por su padre, quien también es músico.

Durante el concierto el violinista presentará su último trabajo musical, Ara, el cual, según explica el artista en el anuncio oficial, “es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre”.

Su repertorio incluye canciones de distintos estilos. Además, el disco está inspirado en una experiencia personal en la que destaca que “la música me salvó la vida”. En esta ocasión, Malakian llegará a nuestro país acompañado de Iván “Melón” Lewis, en el piano, Iván Ruiz Machado tras el bajo, Georvis Pico Milán a cargo de la batería y Dayan Abad en guitarra.

Cabe destacar que, el documental sobre su vida, Ara Malikian: una vida entre las cuerdas (2019) fue elegido durante los Premios Goya 2020 como Mejor Película Documental.

En cuanto al espectáculo, desde Gran Arena Monticello señalan que se recibirá al público con todas las medidas sanitarias dispuestas por las diversas autoridades, las que contemplan respetar el aforo permitido y contando con expendedores de alcohol gel en el recinto. Los asistentes deberán mantener la mascarilla puesta durante el show y contar con el Pase de Movilidad habilitado que será exigido en la entrada, por lo que se recomienda llegar con el debido tiempo de antelación.

El concierto está fijado para las 21.00 horas y las entradas estarán a la venta por el sistema Topticket.cl desde el miércoles 2 de febrero a las 11.00 am.