Esta es la fecha de estreno en Chile de la nueva película de Johnny Deep

Minamata, la nueva película protagonizada por Johnny Deep, tiene fecha de estreno en los cines chilenos. Se trata de una cinta dirigida por Andrew Levitas (Lullaby), y se basa en una historia real, la del fotoreportero estadounidense, W. Eugene Smith, interpretado precisamente por la estrella de Piratas del Caribe.

Tras sus célebres días como uno de los reporteros gráficos más venerados de la Segunda Guerra Mundial, W. Eugene Smith (Johnny Depp) se ha convertido en un ser desconectado de la sociedad y de su carrera. Pero un encargo secreto del editor de la revista Life, Robert Hayes (Bill Nighy), lo envía a la ciudad costera japonesa de Minamata, asolada por el envenenamiento por mercurio; resultado de décadas de grave negligencia industrial por parte de la Corporación Chisso. Ese fue su último ensayo fotográfico, creado durante una misión de tres años, de 1971 a 1974.

A Smith se le acercó una mujer que decía querer hablar con él para rodar un anuncio. Se trataba de Aileen Mioko (con quien acabaría casándose), quien le pidió que se uniera a ella para documentar esta comunidad pesquera y el “Movimiento Minamata”, un grupo que luchaba contra la injusticia de la contaminación de las aguas de la región durante décadas por parte de una fábrica química de la Chisso Corporation.

Esto había provocado miles de casos de envenenamiento por mercurio entre la población local, que había capturado y consumido marisco tóxico. Durante las tres décadas anteriores ni Chisso ni el gobierno japonés habían actuado para detener la contaminación. No fue hasta 1968 cuando el gobierno reconoció oficialmente que la “Enfermedad de Minamata” era consecuencia de ella.

Durante su estancia en la ciudad japonesa, Eugene y Aileen se convirtieron en parte de la historia de sus habitantes, ya que la contaron en tiempo real. Vivieron en una casa alquilada a la familia de una de las víctimas. Viajaron en autobús con los activistas al juicio. Smith, que ya sufría de sus heridas por fuego de mortero en la guerra, llegó a recibir una fuerte paliza por parte de los asalariados de Chisso durante un enfrentamiento en la fábrica de Goi de la corporación, y como resultado sufrió desmayos y ceguera temporal en un ojo.

Gene y Aileen se hicieron amigos y tomaron con sensibilidad cientos de fotos de los habitantes de Minamata, conviviendo con su enfermedad, viviendo sus vidas, protestando y haciendo campaña para obtener compensaciones. Pero una fotografía tuvo un impacto mayor que cualquier otra. Tomoko in Her Bath, tomada en diciembre de 1971, mostraba a una madre bañando con ternura a su hija enferma de Minamata. Esta imagen en blanco y negro no sólo se considera la mejor foto de Smith, sino que su cruda revelación del impacto físico que la enfermedad tenía en las personas también atrajo la atención internacional hacia la campaña del Movimiento de Minamata.

Minamata se estrena en los cines chilenos el próximo jueves 17 de noviembre.