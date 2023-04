El adiós de Kiss en el festival Masters of Rock: revisa aquí los horarios, accesos y transporte

Este domingo 30 de abril, desde las 12:00 horas, grandes exponentes del rock se reunirán por primera vez en un masivo espectáculo en el Estadio Santa Laura. Las legendarias agrupaciones Kiss, Deep Purple, Scorpions, Helloween y Skid Row, junto a las bandas invitadas Queenmilk y Cleaver, llegarán al recinto de Independencia para hacer vibrar a los fanáticos del rock de varias generaciones en el festival Masters of Rock 2023

¿Cuáles son los horarios de las bandas?

¿A qué hora comienza la apertura de puertas?: La apertura de puertas está prevista para el domingo 30 de abril a las 12:00 horas, por las calles Santa Laura (Julio Martínez) con Huánuco y Santa Laura (Julio Martínez) con El Guanaco. Las ubicaciones Andes y Silla de ruedas tendrá el ingreso por Santa Laura (Julio Martínez), el Sector Cancha Preferencial por Santa Laura (Julio Martínez) y Huánuco, Sector General por Santa Laura, El Castillo y Portón Rojo de calle Huánuco y el Sector Pacifico Norte, Central y Sur por calle Huánuco.

¿Cuáles son los cortes de calles?: El corte de calles comenzará a las 9:00 horas en las calles Huánuco desde Santa Laura (Julio Martínez) hasta Av. Einstein y Santa Laura (Julio Martínez) desde El Guanaco hasta Av. Independencia. Mientras que los desvíos de tránsito se producirán en Av. Einstein con El Guanaco, Av. Independencia con Av. Einstein, Av. Einstein con Huánuco, México con El Guanaco, México con La Conquista, Hipódromo Chile con Av. Independencia, General Saavedra con El Guanaco y Pantaleón Vélez con El Guanaco.

¿Qué recomendaciones hay para el show?: Se recomienda tener a la mano la entrada en todo momento, ya que existirán varios filtros de seguridad antes de llegar al recinto. El Estadio no cuenta con estacionamientos, por lo que se sugiere el uso de transporte público como el metro (estación Plaza Chacabuco), Red (ex Transantiago) y aplicaciones . Además, en caso de lluvia, se insta el uso de capas de agua, ya que está prohibido el ingreso de cualquier tipo de paraguas.

¿Cuáles son los elementos prohibidos?: Toda persona que ingrese al recinto del Estadio Santa Laura será revisada, con el objetivo de comprobar que no porten elementos prohibidos, dentro de los cuales están: armas de cualquier tipo, líquidos de cualquier tipo, botellas, latas y objetos de vidrio, encendedores, computadores personales, fuegos artificiales, bengalas o cualquier otro tipo de pirotecnia, comida, selfie stick o palo selfie, punteros laser, objetos que obstaculicen la visión, pancartas de cualquier tipo, cualquier tipo de estupefacientes, cámaras fotográficas o de video, gas pimienta y mascotas.

¿Funcionamiento del transporte público?: El Estadio Santa Laura se ubica a pasos de la estación del metro Plaza Chacabuco y de la Av. Independencia donde transita la locomoción colectiva, los que funcionarán en su horario normal.

Finalmente, se sugiere a las personas no acudir a las cercanías del Estadio Santa Laura si no cuenta con un ticket para el concierto Masters of Rock 2023, ya que el ingreso al perímetro estará resguardado para mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes y trabajadores del evento.