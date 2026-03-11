Bad Bunny gana la demanda por derechos de autor de la canción Enséñame a bailar

Celebra Bad Bunny. La estrella logró imponerse ante una demanda por posible violación de derechos de autor sobre su canción Enséñame a Bailar (de Un verano sin ti) después de que el demandante desestimó la demanda.

La acción judicial contra Bad Bunny fue interpuesta por el músico nigeriano Dera (Ezeani Chidera Godfrey), quien alegó que el tema incluía un sampler no autorizado de su canción Empty My Pocket.

Dera tenía hasta el 6 de marzo pasado para avanzar con el caso, pero no presentó ninguna solicitud. Además, no concurrió a la audiencia de descubrimiento de pruebas agendada para el 5 de febrero. Por ello, informan medios internacionales, la justicia dio por entendido que el demandante no quiso seguir adelante.

“El Tribunal concluye que Godfrey ha abandonado este caso y que prolongar esta acción perjudicaría a los acusados ​​y sería contrario al interés público”, detalla un documento judicial citado por Rolling Stone.

La abogada que representó a Bad Bunny, Karen L. Stetson explicó a los medios lo ocurrido. “Como declaramos al presentar el caso, mi cliente adquirió los derechos de uso de la música en cuestión y nunca se le presentaron pruebas de las reclamaciones de propiedad contrarias de los demandantes”.

“Cuando los demandantes se vieron obligados a aportar pruebas en la demanda, optaron por abandonar el caso, lo que resultó en la desestimación y la sentencia final a favor de los demandados”, agregó la jurista.

Aunque zafó en este caso, Bad Bunny todavía debe enfrentar otra demanda. En enero se presentó una acción que asegura que el cantante y su equipo de producción usaron en dos temas, el sampler de la grabación de una mujer sin permiso previo .