Crítica de discos y singles: The Ganjas en buena forma, Gorillaz prende la fiesta y ¿hacia dónde va Peso Pluma?

*The Ganjas - Drug Dr

Poco más de un lustro pasó hasta tener novedades de The Ganjas, la banda chilena cultora de un rock lisérgico y psicodélico, aunque en el intermedio publicaron Live At The Bar The René. Su regreso discográfico es Drug Dr, un sucinto EP de tres temas, más no escaso en ambición musical. Acotado a su trío fundacional, Sam Maquieira (guitarra), Rafael “Pape” Astaburuaga (bajo) y Aldo Benincasa (batería), el grupo propone un trabajo de sonido crudo pero con interesantes detalles.

Abre con el tema que le da título, un crudo reggae oscuro de letra acotada y extensos pasajes musicales, con algunas guitarras de apoyo que le suman ambiente. Entre esas, se puede escuchar al legendario Jack Endino, productor que ha forjado una larga relación con los Ganjas desde los días de Resistance (2011) y masterizó Drug Dr. Le sigue Iris, el tema más breve y de sonido más expansivo, por el juego de las guitarras limpias y distorsionadas, marca de la casa. Por cierto, con la voz bañada en efecto en un plano discreto.

Cierra con Shades, composición asentada en la sección de rimo que proporciona el marco para las guitarras de Maquieira que van entrando y saliendo, a veces desde la izquierda o la derecha del oyente. Las capas de teclados aportan un espectro sonoro que enriquece el tema y subraya cierto ánimo contemplativo.

Como sea, el EP, bien grabado por Ismael Palma en estudio Inmontauk Music, se hace algo breve para lo que propone el trío, pero los muestra en buena forma. (Felipe Retamal)

*Gorillaz - Damascus

Omar Souleyman pasó en pocos años de animar bodas en Siria a convertirse en sinónimo de juerga electrónica global. Artífice de la modernización deldabke, danza folclórica tan popular como hipnótica en Medio Oriente, este artista de 60 años ha logrado que sus ritmos ancestrales dialoguen con la cultura club occidental. Sus visitas a Chile confirman aquel antecedente.

Es precisamente Souleyman -que por la guerra civil de su país debió huir a Turquía- quien aparece como figura central de Damascus, último single de Gorillaz, la banda virtual ideada por Damon Albarn hace ya tres décadas. La danza electrónica árabe está en el centro de esta pieza, que también suma al rapero y actor estadounidense Yasiin Bey.

En este tema el cantante expone su marca registrada: sintetizadores al por mayor, pulsos hipnotizantes y dosis de hip hop.

Lo de Gorillaz no es el descubrimiento de un exótico cantautor sirio, sino la celebración de parte de una obra que hace rato requería de un impulso mayor. Damascus será uno de los tracks del noveno álbum de la banda, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de marzo. A esperar. (Alejandro Tapia)

*Peso Pluma y Tito Double P - Dinastía

Peso Pluma viene de años fieros. Hace cerca de un lustro irrumpió como la encarnación de los corridos tumbados, ese género donde la raíz musical mexicana parecía embriagarse con hip hop, algo de trap y letras que glorifican el lujo, el dinero, las drogas y el sexo, en un tándem que olía a peligro, tanto que columnas y debates llegaron a condicionar su participación en el Festival de Viña 2024, hasta que el artista terminó renunciando.

Hoy el fenómeno -y la amenaza- se han aligerado, lo que ha llevado al cantante a explorar otras fusiones, como este álbum con Tito Double P, no sólo su primo, sino que también el responsable de algunos de sus mayores éxitos.

El resultado extiende la fórmula ya célebre de tuba, guitarras y letras que van desde la alcoba y el desamor hasta la narrativa de la calle, en un constante contrapunto entre la voz afilada y pendenciera de Peso Pluma, y el timbre más rotundo de Tito Double P. Salvo ciertos acercamientos al rap y algunos coros que aportan otros colores, aquí el mexicano juega sobre seguro, todo es familiar y conocido, por eso también las métricas indican que el álbum ya es número uno en Billboard, conquista que podría precipitar una gira y rentabilizar el suceso durante varias temporadas.

Pero ahí donde hay garantía de triunfo, también asoman algunas dudas: ¿hacia dónde va la música de Peso Pluma? ¿Cuál será el siguiente paso para no seguir sonando como una sola misma canción? ¿Qué le espera al mexicano en unos años?

Bad Bunny o Rosalía han señalado rumbos disruptivos para las estrellas hispanohablantes. Por ahora, Peso Pluma cumple y satisface. Veamos si el tiempo no sólo lo convierte en un astro cómodo en su libreto. (Claudio Vergara)