Richard Ashcroft se suma al show de Oasis en el Estadio Nacional de Santiago

En agosto pasado, el músico Richard Ashcroft, exlíder de The Verve y una de las voces emblemáticas del pop británico de las últimas décadas, abrió la posibilidad de sumarse a las fechas de Oasis en Sudamérica, que incluye su paso por Chile para el 19 de noviembre en el Estadio Nacional.

Hasta ahora, Ashcroft ha participado como número de apertura en la gira de reunión del grupo de los Gallagher, aunque solo acotado al tramo de Reino Unido e Irlanda.

“La mayoría de mis seguidores son de Sudamérica, lo creas o no son de Chile y Argentina y están como ‘por favor ven a Sudamérica’”, comentó el hombre de Lucky Man, en una entrevista con el popular programa radial The Chris Evans Breakfast Show.

La insistencia de los fans llevó al músico a hacer algunas consultas. “Existe un pequeños rumor y algunas charlas que tal vez me pueda unir a algunas fechas en Sudamérica -añadió el oriundo de Wigan-. Me encantaría tener puesta mi polera de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo Bittersweet Symphony en el estadio de River Plate”.

Y bueno, su anhelo será realidad: el músico abrirá las fechas de los hombres de Wonderwall en Sudamérica y estará con ellos en la cita en Ñuñoa, la que ya se encuentra agotada.

Así lo anunciaron los organizadores, la productora DG Medios, que calificó al cantante como invitado especial. Un pack imperdible para aquellos con fe en lo mejor del rock y el pop de la isla desde los 90 hasta hoy.