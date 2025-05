5 platos gigantes para apetitos más que voraces

Papachecos

Papachecos-10.jpg la-tercera

¡No más pre fritas! Ese es el lema de Papachecos.

El maravilloso local de papas fritas al paso que se acaba de instalar en la calle Merced, a pasos de Plaza Italia.

Y son por lejos, las mejores papa fritas en cucurucho de Santiago.

Caseras, hechas en el momento y con 16 tipos de salsas y de toppings para poner a tu antojo.

Es decir, puedes ponerle carne mechada por ejemplo, prietas o pollito al coñac.

Todo casero, hecho en el día y con precios que van desde los $ 2.500.

La Fuente Mardoqueo

Fuente-Mardoqueo-osobuco.jpg la-tercera

Ojo, que no se trata de los lomitos de Fuente Mardoqueo, que por supuesto califican, sino del nuevo local que abrió en Arzobispo González 441, muy cerca de Plaza Brasil.

Uno donde su apuesta son las costillas de cerdo y asado de tira gigantes.

¿Un imperdible? el “asado de tira” ($12.800), un corte de más de 500 gr de una carne tierna, cocinada al vacío por más de 18 horas y de un sabor concentrado y potente.

Otra alternativa son las “costillas de cerdo” ($ 9.800) que, para que tengas una idea, son 12 huesitos sabrosos, para chuparse los dedos.

La Argentina Pizzería

Pizzería-La-Argentina-25.jpg la-tercera

Primero una aclaración. Lo que encuentra en La Argentina Pizzería, no es cualquier pizza.

Es la de Juan Manuel Pena Passaro —el mismo detrás de premiados restaurantes como Peumayén— y que aquí hace unas pizzas como las de El Cuartito en Buenos Aires.

Es decir, un kilo de mozzarella encima, masa gruesa y crocante, siguiendo al pié de la letra la receta de sus abuelos italianos Giovanni y Laureta.

Como la "muzzarella" ($ 6.900) una maravilla de pura mozzarella y chimichurri.

La Fuente Reina

Milonga.jpg la-tercera

¿Groseros? No, adictivos. Así podrían definirse la liga sólo apta para golosos extremos de La Fuente Reina.

Cinco sándwiches que por altura y contenido, resulta difícil que puedas comértelos sin usar tenedor y cuchillo.

De ellos, el más pedido es la "milonga" ($ 9.900), una marraqueta que lleva una milanesa de pollo, con queso cheddar, tocino, jalapeño, mayonesa de la casa y salsa barbecue.

Otro muy bueno es el "dehilachado" ($ 9.900) con carne mechada, cebolla morada, palta, papas hilo y salsa huancaína en pan ciabatta.

Este último tiene una versión más pequeña ($ 7.500) pero... la gracia es soñar en grande ¿o no?.

HORARIO: Lu. a vi., 7.30 AM a 1 AM. Sá., 9 AM a 1 AM. Do., 9.30 AM a 11 PM. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Mattarello

Mattarello-pasta.jpg la-tercera

¿Un kilo de pasta? Esa es la propuesta queencuentras enMattarello.

Una trattoría y pizzería familiar que abrió a principios de año en Av. Príncipe de Gales, plena comuna de La Reina.

Ahí, el plato estrella es "A la Amatriciana" ($ 8.990), uno con 500 gr de pasta y 500 gr de una salsa que tiene pomodoro, tocino, tomates cherry y el dejo picante del peperoncino.

Golosería pura.

HORARIO: Lu. a sá., 7 AM a 12 AM. Do., 9 AM a 12 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, gratis.