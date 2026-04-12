Agresión a Lincolao: Poduje embiste contra rector de la Universidad Austral y apunta a que responsables pierdan la gratuidad

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió este domingo a la agresión que sufrió en la Universidad Austral de Valdivia la titular de Ciencia, Ximena Lincolao.

En diálogo con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado embistió en contra del rector de la casa de estudios, Egon Montecinos, y apuntó a las sanciones que espera que reciban los responsables del ataque.

“Creo que el rector ha tenido un comportamiento lamentable, falta de liderazgo, falta de decisión. Y no ha usado ninguna medida disciplinaria contra los alumnos”, dijo.

Y luego agregó: “Yo espero que esos alumnos sean expulsados, pierdan la gratuidad y si corresponde pasen a tribunales. Creo que eso es una señal para el resto de los alumnos que creen que con la violencia se puede lograr algo. Si tenemos mano blanda acá, las universidades se van a ir a otro lado y van a perder su esencia, que es la diversidad, el debate de ideas y es lamentable lo que ocurrió, obviamente”.

El titular de Vivienda sostuvo que “el primer encargado de eso es el rector, porque él es el dueño de casa, que impidió que accediera a Carabineros, sin el acuerdo de la ministra”.

A su juicio, Montecinos ha tenido “una actitud condescendiente con estos alumnos violentos que han colgado lienzos justificando la agresión a la ministra. Y este señor permite que todavía estén haciendo eso. Y lo que es lamentable es que la Universidad Austral tiene un prestigio gigantesco en Valdivia y estos energúmenos lo único que hacen es atentar contra ese prestigio. Y esperemos que sean expulsados cuanto antes”.

Sobre Lincolao dijo que “ella es una mujer muy valiente y que tiene un liderazgo muy importante. Y, además, yo diría lo más triste en este caso es que ella contó que ha sufrido discriminación toda su vida y los insultos racistas que recibió de estos energúmenos han quedado completamente impunes”.